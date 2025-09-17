Les obres per millorar la xarxa elèctrica a Pineda de Bages avancen segons el calendari previst

Les obres per reforçar el subministrament elèctric a Pineda de Bages progressen tal com estava planificat. Aquest dimecres al matí, representants de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i de l'empresa E-Distribución han fet seguiment dels treballs, que busquen posar fi als talls reiterats de llum i garantir un servei de qualitat per als veïns de la urbanització.
Segons ha informat la companyia, ja s'han completat tres de les actuacions previstes al pla anunciat el juliol passat, arran de les queixes veïnals i la pressió exercida pel consistori per resoldre una problemàtica que afectava el dia a dia del veïnat. Durant el setembre s'executarà una nova intervenció a la cruïlla entre el carrer Mallorca i l'avinguda Pirineus, mentre que a l'octubre es durà a terme l'actuació més important: un tram de 200 metres a la plaça dels Ocells.
El projecte inclou la substitució de la xarxa soterrada, la instal·lació de nous armaris de distribució i traspàs de càrrega entre transformadors per reforçar i estabilitzar el servei. L'empresa preveu complir amb tots els compromisos abans de la primera setmana de novembre, amb una inversió total de 110.000 euros.
A més, durant la reunió, E-Distribución ha anunciat una actuació complementària al carrer Circumval·lació, prevista per a l'hivern, que no estava inicialment inclosa en el projecte i que servirà per continuar millorant la qualitat del servei.