Ajuntament i FAVM renoven el conveni per impulsar el Pla de Desenvolupament Comunitari 2026

L'Ajuntament de Manresa i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) han signat el nou conveni de col·laboració per desenvolupar el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) 2026, un projecte que vol reforçar la cohesió social i les polítiques inclusives als barris de la ciutat.
Un acord per enfortir el treball comunitari
El conveni ha estat formalitzat aquest dimecres per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president de la FAVM, Jaume Canudes, amb la presència del regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i diversos representants de la federació veïnal. L'acord estableix les bases de col·laboració entre ambdues parts per impulsar el PDC durant l'any 2026.
Subvenció i recursos per a projectes socials
L'Ajuntament destinarà una subvenció de 225.137 euros a la FAVM, que permetrà la contractació de personal i el desenvolupament d'iniciatives comunitàries acordades amb la regidoria d'Acció Comunitària. El finançament s'orienta a donar continuïtat a projectes socials i preventius, amb especial atenció a la inclusió i la participació ciutadana.
Implantació en 14 barris de la ciutat
El Pla de Desenvolupament Comunitari 2026 s'aplicarà en catorze barris de Manresa: Escodines, Barri Antic, Poble Nou, Cal Gravat, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sagrada Família, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, Valldaura, Mion-Puigberenguer-El Poal, Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Carretera Santpedor, Els Comtals i Sant Pau.
Cohesió social i accions compartides
El PDC té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida i la cohesió social als barris mitjançant accions col·laboratives. Entre les actuacions previstes hi ha la creació de Taules Comunitàries i el suport a programes com biblioteques veïnals, cursos de català per a persones nouvingudes, projectes socioeducatius com el de les Escodines, iniciatives de lleure educatiu d'estiu per a adolescents i programes d'acompanyament com Menjar acompanyats o Connectem en Gran.