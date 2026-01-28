Manresa rep el premi Respon.cat pel seu model de territori socialment responsable

Manresa ha estat distingida aquest dimarts amb el premi Respon.cat al territori socialment responsable, en un acte celebrat a Barcelona. El reconeixement posa en valor l'esforç conjunt de més de cinquanta entitats, empreses i institucions del territori i referma l'aposta per un model de desenvolupament basat en la cooperació, la sostenibilitat i el benestar de les persones.
Un reconeixement al treball col·lectiu del territori
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha recollit el guardó acompanyat de la regidora Mariona Homs i d'una representació plural del teixit social i econòmic local. Durant l'acte s'ha volgut subratllar que el premi no reconeix l'Ajuntament com a institució, sinó el compromís compartit d'un territori que fa anys que treballa de manera coordinada per millorar la qualitat de vida de la població.
La idea central del reconeixement rau en la suma d'esforços de més de cinquanta entitats, empreses, centres educatius i institucions sanitàries que col·laboren de manera estable. Hospitals, universitats, cooperatives i altres organitzacions amb una forta responsabilitat social integrada en el seu ADN han estat claus en la construcció d'aquest model.
El paper de l'Ajuntament com a facilitador
Des del consistori s'ha remarcat que el seu rol no és liderar en solitari aquest procés, sinó acompanyar-lo i facilitar espais de governança compartida. Aquesta manera d'entendre l'acció pública ha permès impulsar iniciatives estratègiques com l'Agenda Compartida del Bages en Salut i Social (ACMB), centrada en reptes com el sobreenvelliment i la dependència, o l'Agenda Urbana Manresa 2030, que inclou l'Aliança Ciutadana per la Sostenibilitat.
Altres projectes destacats són la Comissió per a la no segregació escolar i la promoció de l'Anella Verda, una estratègia que vincula la sostenibilitat ambiental amb la producció agroecològica local i el benestar social. Totes aquestes iniciatives comparteixen l'objectiu de no deixar ningú enrere i avançar cap a un model més just i resilient.
En paraules de l'alcalde Marc Aloy, "aquest treball conjunt ens permet avançar cap a un territori promotor del coneixement i de la innovació tecnològica i social, amb una forta responsabilitat social".
Un teixit implicat i divers
A l'escenari han acompanyat l'alcalde representants destacats del teixit local, com Manel Jovells, director de la Fundació Althaia; Toni Espinal, director de la Fundació Ampans, i Alba Rojas, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. També han estat presents membres d'altres entitats implicades com Aigües de Manresa, la FUB Campus Manresa, Eurecat, Supercoop i la Comissió contra la segregació escolar.
La presència d'aquest ampli ventall d'actors ha volgut visualitzar el caràcter transversal del reconeixement i la implicació real de sectors molt diversos en la construcció d'un territori socialment responsable.
Un estímul per continuar avançant
El guardó s'entén no com un punt final, sinó com un estímul per seguir aprofundint en aquest model. En aquest sentit, Manresa preveu disposar en un futur proper d'una Declaració de Propòsit que reculli formalment les intencions de la ciutat com a territori socialment responsable, amb la voluntat de consolidar-se com a referent en innovació tecnològica i social amb la persona al centre.
Respon.cat és l'organisme de referència a Catalunya en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). En la seva desena edició, els Premis Respon.cat s'han consolidat com el reconeixement més prestigiós del país en sostenibilitat i compromís social. L'acte d'enguany, celebrat al Saló dels Cònsols de la Llotja de Mar de Barcelona, ha reunit unes 300 persones i ha tornat a situar la responsabilitat social com a eix central del desenvolupament econòmic i territorial.