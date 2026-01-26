Manresa compra el convent de les Caputxines per garantir-ne l'ús públic i el futur patrimonial

L'Ajuntament de Manresa ha arribat a un acord per adquirir el convent de les Caputxines, també conegut com a convent de Sant Carles Borromeu, situat al carrer Talamanca. La compra permetrà preservar aquest espai d'alt valor històric i simbòlic en mans públiques i obrir una reflexió sobre els seus futurs usos al servei del conjunt de la ciutat.
Un acord llargament treballat
L'adquisició del convent s'ha acordat amb la Federació de Clarisses Caputxines d'Espanya, propietària de l'immoble, i dona resposta a una voluntat àmpliament expressada tant per la ciutadania com per les mateixes germanes caputxines de Manresa. En diverses ocasions, la comunitat religiosa havia manifestat el desig que el convent mantingués un futur vinculat a la ciutat un cop finalitzada la seva etapa al recinte.
Aquesta voluntat també va quedar recollida institucionalment en el ple municipal del juliol de 2025, quan es va aprovar una proposició conjunta d'ERC, Junts, Fem Manresa, Impulsem i el Grup Nacionalista, amb el suport del PSC i l'abstenció de VOX. El text instava el govern municipal a demanar la cessió del convent a la ciutat sense descartar-ne la compra si aquesta no era possible.
Un procés jurídic complex
L'acord culmina un procés llarg i complex, iniciat arran de la sortida de la comunitat religiosa i de la necessitat d'abordar una situació jurídica singular derivada de la naturalesa canònica de la propietat. Durant tot aquest temps, l'Ajuntament va defensar públicament que el convent havia de quedar per a la ciutat, ja fos mitjançant una cessió o bé, com finalment ha estat el cas, a través de la seva adquisició des del sector públic.
L'operació s'ha dut a terme amb ple respecte als requisits legals i administratius, tant en l'àmbit civil com canònic. El consistori ha comptat amb els informes jurídics preceptius, entre els quals destaca el de la Secretaria municipal, que analitza exhaustivament la titularitat del monestir i el règim jurídic dels béns, així com un informe especialitzat en dret canònic que avala que la plena capacitat de disposició correspon a la Federació de Clarisses Caputxines d'Espanya.
Un espai amb alt potencial de futur
El convent de les Caputxines data de l'any 1638 i ocupa una parcel·la de 4.419 metres quadrats, amb una superfície construïda de 3.166 metres quadrats, organitzada principalment en dues plantes. L'immoble conserva elements arquitectònics i patrimonials de notable valor, que reforcen la seva importància històrica i cultural dins del Centre Històric de Manresa.
El preu de compra acordat és d'1.460.000 euros, i l'escriptura de compravenda es formalitzarà davant de notari, com a màxim, el 31 de maig de 2026. Un cop tancada l'operació, el govern municipal vol obrir una reflexió serena sobre els usos futurs del convent, amb criteris de memòria, interès col·lectiu i servei públic.
Amb aquesta adquisició, l'Ajuntament de Manresa fa un pas endavant en la preservació del patrimoni històric i reafirma el compromís de posar els espais emblemàtics al servei de la ciutat i de les generacions futures.