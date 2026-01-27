Més de 500 alumnes ompliran Manresa pel Dia Escolar de la No Violència i la Pau

Manresa celebrarà aquest divendres el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb la participació de més de 500 alumnes de primària i secundària. L'acte, organitzat per la regidoria de Cooperació, inclourà una marxa pel centre de la ciutat i una trobada final a la plaça Major, i serà el punt culminant dels treballs que els alumnes han desenvolupat a les aules durant les darreres setmanes.
Participació d'escoles i instituts de la ciutat
En la commemoració hi prendrà part alumnat de 5è de primària de quatre escoles de Manresa -Puigberenguer, Fedac, Valldaura i Ítaca- així com estudiants de 1r i 2n d'ESO de tres centres educatius: FEDAC, Ave Maria i Pius Font i Quer. En total, mig miler llarg d'alumnes s'implicaran en una jornada que té com a objectiu promoure els valors de la pau, la no violència i els drets humans.
L'activitat està impulsada per la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa i s'emmarca en la celebració anual del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que posa el focus en l'educació en valors com a eina clau per a la convivència i la justícia social.
Marxa per la pau pel centre de Manresa
Les activitats començaran a 1/4 d'11 del matí a la plaça Neus Català, des d'on s'iniciarà una marxa per la pau protagonitzada per l'alumnat d'ESO. El recorregut passarà pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça Major.
Durant el trajecte, la marxa farà parada a la plaça Sant Domènec, on el col·lectiu Aturem les Guerres adreçarà unes paraules als joves participants i al públic en general. Les pancartes, cartells i càntics que acompanyaran la marxa són fruit del treball previ fet a les aules en el marc dels tallers conduïts per l'equip d'Educació de la Casa Flors Sirera.
En aquests tallers, l'alumnat va reflexionar sobre la violència, la indústria armamentística i les diferents maneres de construir una ciutadania compromesa amb la cultura de pau, la no violència i els drets humans. El procés culminarà amb la lectura d'un manifest a la plaça Major, escrit de manera col·laborativa per tots els participants.
Acte final a la plaça Major
A la plaça Major s'hi aplegarà també l'alumnat de primària, que interpretarà conjuntament una cançó creada expressament per a l'ocasió per la cantautora manresana Maria Ribot. Aquesta actuació simbolitza la culminació del treball pedagògic dut a terme a les escoles.
A primària, el treball a l'aula s'ha centrat en la reflexió sobre la cultura de la pau, les conseqüències de les guerres en la vulneració dels drets humans i la importància de la no violència i dels valors humans en contextos de conflicte. A més, els infants han escrit cartes amb missatges de pau, solidaritat i empatia que s'enviaran a infants palestins a través de l'Associació Catalana per la Pau, entitat que forma part del Consell de Solidaritat Municipal.