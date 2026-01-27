Sant Fruitós de Bages homenatja les víctimes de l'Holocaust a l'Espai de la Memòria

Sant Fruitós de Bages ha commemorat aquest dimarts, 27 de gener, el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust amb un acte d'homenatge als deportats als camps d'extermini nazis. La commemoració s'ha celebrat a l'Espai de la Memòria, a la plaça de la Vila, amb la participació de la comunitat educativa, entitats socials i representants del consistori.
Un acte d'homenatge a la plaça de la Vila
L'acte s'ha dut a terme a l'Espai de la Memòria, situat a la plaça de la Vila, un espai simbòlic dedicat al record i a la reflexió col·lectiva. La commemoració ha volgut posar en valor la memòria de les víctimes de l'Holocaust i reafirmar el compromís del municipi amb la defensa dels drets humans i la lluita contra qualsevol forma de violència i discriminació.
En l'homenatge hi han participat alumnes de batxillerat de l'Institut Gerbert d'Aurillac i usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, que han tingut un paper actiu en el desenvolupament de l'acte. Aquesta participació intergeneracional ha volgut reforçar la transmissió de la memòria històrica i la importància de recordar els fets del passat per evitar que es tornin a repetir.
Lectura del manifest i música en directe
Durant la commemoració s'ha fet la lectura del manifest conjunt de l'Amical de Mauthausen, una entitat de referència en la preservació de la memòria dels deportats als camps nazis. La lectura ha estat un dels moments centrals de l'acte, amb un missatge de record, denúncia i compromís amb la memòria democràtica.
L'homenatge també ha inclòs una peça de música en directe, El pianista, interpretada per alumnes del centre educatiu. La interpretació musical ha aportat un component artístic i emocional a l'acte, contribuint a crear un ambient de recolliment i respecte en record de les víctimes.
Presència institucional i ofrena col·lectiva
A l'acte hi han assistit l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el regidor d'Ensenyament, David Serrano, així com altres regidors i regidores del consistori. La presència institucional ha volgut expressar el suport de l'Ajuntament a les iniciatives de memòria històrica i al compromís del municipi amb els valors democràtics.
La commemoració ha finalitzat amb una ofrena col·lectiva davant l'estàtua en record de les víctimes de la Guerra Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial, ubicada a la mateixa plaça. Aquest gest simbòlic ha servit per retre homenatge a totes les persones que van patir la repressió i la violència en aquests conflictes.
Activitats ajornades i continuïtat del cicle
A la plaça de la Vila també estava prevista la realització d'un mural commemoratiu que s'havia de pintar de manera col·lectiva. Aquesta acció, però, no s'ha pogut dur a terme a causa de la pluja i es farà en una propera data.
L'acte s'emmarca en la setena edició del cicle d'activitats Recordar per no oblidar. En aquest context, durant el mes de març la Biblioteca Municipal acollirà l'exposició Els camps de concentració d'Espanya: la xarxa de l'horror franquista. A més, el club de lectura municipal dedicarà una de les seves sessions a la novel·la Rua de captius, de Francesc Grau i Viader, una obra basada en l'experiència de l'autor com a deportat que descriu la vida als camps, la deshumanització dels presoners i la lluita per la supervivència i la dignitat.