La Catalunya Central fa balanç del primer any del Comitè de Direcció Infermera

La Regió Sanitària Catalunya Central (RSCC) ha celebrat una nova reunió del Comitè de Direcció Infermera (CDI), coincidint amb el primer aniversari de la creació de la Direcció d'Infermeria al territori. La trobada ha servit per fer balanç del primer any de funcionament d'aquest òrgan i per avançar en nous reptes orientats a reforçar el lideratge infermer, la qualitat de les cures i el benestar tant dels professionals com de la ciutadania.
El Comitè de Direcció Infermera es va crear el gener del 2025 amb l'objectiu de garantir l'autonomia i el potencial professional de les infermeres, augmentar-ne la visibilitat en tots els nivells de decisió i contribuir a la millora del benestar i de les cures de la població. Aquesta tasca s'alinea amb el Pla Estratègic i el Pla d'Acció vigents del Servei Català de la Salut.
A la sessió hi ha participat la directora de cures infermeres del sistema públic de salut, Begoña Martí, que ha destacat que la creació i consolidació dels comitès de direcció infermera "és una aposta estratègica del sistema públic per reconèixer el paper clau de les infermeres en la transformació del model assistencial, reforçar el seu lideratge i garantir que la mirada de les cures sigui present en totes les decisions rellevants". Martí ha subratllat també que aquests espais contribueixen directament a millorar els resultats en salut, la qualitat de l'atenció i el benestar dels professionals i de la ciutadania.
Un espai estable de coordinació territorial
Durant aquest primer any, el CDI de la Catalunya Central s'ha consolidat com un espai estable de treball i coordinació, amb reunions trimestrals i una representació àmplia de les entitats proveïdores del territori. Hi participen professionals d'atenció primària, hospitals, salut mental, atenció intermèdia, el SEM i l'ASSIR, i està previst incorporar properament l'àmbit residencial amb la nova Agència d'Atenció Integrada.
Aquesta pluralitat ha permès incorporar la visió infermera a la planificació i gestió sanitària des d'una mirada transversal i compartida, afavorint una millor coordinació entre nivells assistencials.
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha posat en valor el recorregut fet i ha remarcat que "en només un any, el Comitè de Direcció Infermera s'ha convertit en un espai útil i necessari per escoltar el col·lectiu, compartir realitats diverses i avançar en decisions més alineades amb les necessitats reals dels professionals i de la població". Segons Sánchez, aquest treball conjunt contribueix a construir "un sistema més cohesionat, proper i orientat a les cures".
Grups de treball i nous projectes
Entre els principals avenços del primer any destaca la posada en marxa de diversos grups de treball impulsats pel Comitè. S'ha iniciat el grup de treball de cures, amb experiències ja en funcionament a comarques com Osona i el Bages, i s'ha acordat l'impuls d'un grup específic centrat en la cura dels professionals d'infermeria, com a resposta a la preocupació compartida pel benestar emocional i laboral del col·lectiu.
Paral·lelament, el Comitè ha començat a definir l'enfocament del futur grup d'humanització, que es concretarà en les properes sessions. Les reunions del CDI també han permès compartir l'estat de la professió infermera a cada entitat, recollir inquietuds i propostes de millora, i analitzar marcs estratègics com el Pla de Salut de Catalunya, el Pla de Salut de la Catalunya Central i el Pacte territorial.
Mirada de futur
En el balanç del primer any, la Direcció d'Infermeria de la RSCC valora molt positivament la consolidació d'aquest espai de lideratge infermer territorial, que reforça la participació activa de les infermeres en la presa de decisions i contribueix a ordenar, planificar i projectar la professió amb una mirada de futur.
De cara als pròxims mesos, el Comitè de Direcció Infermera es fixa com a reptes prioritaris aprofundir en el desenvolupament dels grups de treball, millorar la comunicació amb les direccions del territori i continuar generant un impacte real en la qualitat de les cures, el benestar dels professionals i la salut de la població de la Catalunya Central.