Aturat el segon intent de desnonament d'una família amb tres fills a Moià

La mobilització popular ha aconseguit aturar aquest dilluns el segon intent de desnonament d'una família de Moià formada per una mare i tres fills menors d'edat. El llançament, previst per aquest dilluns, s'ha ajornat fins al 10 de febrer després de la pressió veïnal i social, en un context marcat per la manca d'alternatives habitacionals i pel risc de nevades i temperatures extremes al municipi.
Un desnonament ajornat gràcies a la mobilització
L'aturada del desnonament s'ha produït gràcies a la concentració i la força popular davant l'habitatge afectat. Es tracta del segon intent de llançament que pateix aquesta família, encapçalada per una mare treballadora amb tres fills de 2, 4 i 15 anys, que es troba en situació de vulnerabilitat residencial.
Finalment, després de diverses gestions i de la mediació amb la comitiva judicial, s'ha aconseguit suspendre el desnonament i ajornar-lo fins al 10 de febrer. No obstant això, des dels col·lectius implicats alerten que ja se'ls ha comunicat que aquell dia el llançament es podria executar amb presència policial reforçada.
Una família sense alternativa habitacional
La mare afectada treballa com a perruquera, té concedides les ajudes al lloguer i és demandant d'habitatge de protecció oficial. Malgrat això, i tot i portar molt temps buscant una solució, actualment no disposa de cap alternativa residencial.
Segons han explicat persones properes al cas, la família està en contacte amb els serveis socials, però fins ara no se'ls ha pogut oferir cap reallotjament estable. Aquesta manca de sortida preocupa especialment davant les baixes temperatures i el risc de nevades previst per als pròxims dies a Moià.
Un fons voltor darrere la propietat
La propietat de l'habitatge és del fons voltor Promontoria Coliseum Real Estate, una empresa ja coneguda en altres municipis del Bages per conflictes similars. A Manresa, per exemple, aquest mateix fons era propietari d'un bloc sencer que ha estat objecte de mobilitzacions per part de col·lectius pel dret a l'habitatge.
Els activistes denuncien que es tracta d'un patró recurrent d'expulsió de famílies vulnerables sense tenir en compte la seva situació social ni la inexistència d'alternatives reals.
Preocupació pel context climàtic i social
La tensió al voltant del desnonament ha estat marcada també per la situació climàtica. Aquest cap de setmana, segons han relatat membres de la mobilització, es va localitzar una persona dormint dins d'un vehicle a Moià, fet que va obligar a buscar-li un allotjament temporal davant el risc que suposava el fred intens.
Aquest precedent ha incrementat la preocupació pel futur immediat de la família afectada, especialment tenint en compte que dimecres es preveu un nou episodi de nevades fortes al municipi.
Crítiques a la manca de resposta institucional
Des de l'entorn de suport a la família i des de l'àmbit polític local s'està reclamant que l'Ajuntament de Moià assumeixi la seva responsabilitat davant l'emergència habitacional que viu el poble. Denuncien que, fins ara, la resposta institucional s'ha limitat a constatar que "no hi ha habitatge", sense aportar solucions estructurals.
Alerten també que aquest no és un cas aïllat: hi ha almenys una altra comunitat de veïns en una situació similar, amb un llançament previst per al mes de març que ja es va aconseguir frenar al desembre. Segons els col·lectius implicats, la situació pot esdevenir insostenible si es pretén abordar només amb pisos d'emergència puntuals.
Incertesa fins al 10 de febrer
Amb el desnonament ajornat, la família guanya unes setmanes de marge, però la incertesa continua sent màxima. Les entitats i veïns mobilitzats asseguren que mantindran la pressió i les accions per evitar que el llançament es faci efectiu i per forçar una solució habitacional digna.
"El problema no és només aquest cas, sinó un model que deixa famílies senceres sense sortida", alerten, tot reclamant una resposta política urgent abans que el conflicte social i humà vagi a més.