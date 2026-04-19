Alumnes de l'Institut Guillem Catà viatgen a Alemanya per treballar la IA

Un grup d'alumnes i docents de l'Institut Guillem Catà de Manresa ha participat en una estada Erasmus a Bensheim (Alemanya), centrada en la programació de prompts d'intel·ligència artificial i l'observació de metodologies educatives innovadores.
Formació en intel·ligència artificial i intercanvi educatiu
La setmana passada, vuit alumnes de l'Institut Guillem Catà, acompanyats pel coordinador Erasmus del centre, es van desplaçar a la Geschwister-Scholl-Schule de Bensheim, a Alemanya, per aprofundir en la programació de prompts aplicats a la intel·ligència artificial.
Paral·lelament, dues docents del centre manresà van participar en una estada d'aprenentatge per observació, durant la qual van conèixer de prop com el professorat alemany treballa aspectes com l'atenció a la diversitat, la inclusió a les aules i la incorporació de noves tecnologies i metodologies pedagògiques.
Acollida familiar i continuïtat de l'intercanvi
L'alumnat català va ser acollit per famílies d'estudiants alemanys, en una experiència que dona continuïtat a la visita que el centre alemany ja havia fet a Manresa el mes de febrer. Amb aquesta fórmula, es busca que l'intercanvi tingui un impacte que vagi més enllà de l'àmbit acadèmic i impliqui també les famílies participants.
Activitats culturals i coneixement del patrimoni europeu
L'estada també ha inclòs diverses visites culturals i educatives. El grup ha conegut la ciutat de Heidelberg, amb la seva universitat històrica, el nucli antic i el castell, així com espais destacats de Frankfurt, com el Museu de la Comunicació i el centre històric i financer de la ciutat.
Valoració positiva i voluntat de continuïtat
Tant el centre català com l'alemany han fet una valoració molt positiva de l'experiència. Ambdues institucions han expressat la voluntat de donar continuïtat a aquest tipus de mobilitats internacionals en el futur, consolidant així la col·laboració educativa entre els dos centres.