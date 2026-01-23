Comencen els treballs de reparació del paviment del passeig de la República

L'Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent, 26 de gener, les obres de reparació del paviment del passeig de la República, en els punts malmesos situats en el tram entre la plaça de la Reforma i el carrer Talamanca, costat números imparells. Aquesta intervenció té com a objectiu solucionar el deteriorament del rejuntat de les peces de granit que dificulten l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Els treballs consistiran en la demolició del rejuntat de morter malmès, la neteja i escombrat de la superfície, seguit de l'aplicació d'un nou rejuntat pastat in situ amb morter, i una posterior neteja de la superfície. Aquesta actuació cobrirà una àrea de 288 m2, tindrà un cost de 29.538,79 euros i s'estima que durarà un mes. Els treballs es faran mantenint el trànsit de vehicles.
El ple municipal va aprovar aquestes obres en la sessió celebrada el passat febrer, amb el vot favorable dels grups municipals d'ERC, PSC, Impulsem, Junts, Fem Manresa i FNC, arran d'una moció presentada pel grup municipal de Junts.