El CAP Bages acollirà la III Jornada de Lactància Materna amb activitats per a mares i famílies

El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Bages-Solsonès ha organitzat la III Jornada de Lactància Materna, que tindrà lloc el dimecres 8 d'octubre a la sala d'educació sanitària del CAP Bages de Manresa. Amb el lema Prioritzem la lactància materna construint sistemes de suport sostenibles, l'activitat està adreçada a mares gestants, mares lactants i famílies interessades a reforçar el coneixement i les eines per acompanyar aquest procés vital.
Xerrades i sessions pràctiques
La jornada començarà a 3/4 d'11 del matí amb la benvinguda de Nàyade Crespo, coordinadora de l'ASSIR Bages-Solsonès (Institut Català de la Salut). Tot seguit, la doctora Meritxell Royuela, metgessa adjunta al Servei de Medicina Interna d'Althaia, oferirà una xerrada sobre els beneficis de la lactància materna, tant per a la salut dels nadons com per a la de les mares.
El programa també inclou una sessió pràctica de massatge infantil, conduïda per la llevadora de l'ICS Anna Vilaseca, per a la qual es recomana portar roba còmoda, una tovallola i oli vegetal.
A més, les llevadores Ana Dorado (ICS), Alícia Macarrilla i Cesca Aguirre (Althaia) presentaran els recursos de suport a l'alletament matern disponibles al territori. La jornada es completarà amb la intervenció de la llevadora Sabrina Mastropasqua (ICS), que parlarà sobre l'impacte mediambiental de la lactància materna i la seva compatibilitat amb la feina remunerada. La cloenda està prevista a la 1 del migdia.
Inscripció gratuïta i oberta
La participació a la jornada és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia a través d'un formulari en línia. L'objectiu és facilitar un espai de proximitat i suport per a les famílies, oferint informació actualitzada i recursos pràctics.
En el marc de la Setmana Europea de la Lactància
La iniciativa s'emmarca dins la Setmana Europea de la Lactància Materna, que se celebra cada mes d'octubre amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància de l'alletament i promoure accions que facilitin l'acompanyament a mares i famílies. Aquesta commemoració, d'abast internacional, posa en relleu els beneficis de la lactància no només per a la salut dels infants i mares, sinó també per al conjunt de la societat i el medi ambient.