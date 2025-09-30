30 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Mor una veïna de Manresa en un xoc frontal amb un camió a la C-58

La víctima, de 76 anys, ha perdut la vida aquest dimarts al migdia

  • Estat en què ha quedat el turisme implicat en un xoc frontal a la C-58 -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de setembre de 2025 a les 19:52

Et pot interessar