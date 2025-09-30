La jutjaran per estafar més de 63.000 euros a un home de Sant Joan a través d'internet

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 7 d'octubre una dona acusada d'estafar més de 63.000 euros a un veí de Sant Joan de Vilatorrada a través d'internet. La Fiscalia demana per a ella una condemna de 4 anys de presó per un delicte continuat d'estafa, amb una multa de 3.240 euros.
Segons l'escrit de Fiscalia, a finals de 2017 l'acusada va conèixer el santjoanenc per internet i van iniciar una relació d'amistat tant per les xarxes socials com per telèfon. Durant aquesta relació, la dona li va fer creure que era metge d'un hospital de Sevilla i va inventar-se una situació familiar similar a la que patia ell, a qui se li havia mort el pare feia poc temps i tenia la mara malalta, per generar-li confiança. La complicitat entre tots dos va ser tanta, que la víctima va arribar a creure que estaven vivint una relació sentimental.
En el marc de les converses que mantenien, l'abril de 2018, l'acusada li va explicar que tenia una cosina que patia greus problemes econòmics i que seria desallotjada de casa seva. Per aquest motiu, al llarg de l'any va anar-li demanant diferents quantitats de diners amb la promesa que serien retornats. Al llarg de l'any, l'home li va fer catorze transferències per un total de 63.150 euros. Finalment, al veure que la dona no li tornava els diners, la va denunciar.
A banda de la pena de 4 anys i de la multa, la Fiscalia també li reclama el retorn de la quantitat estafada.