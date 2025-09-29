Manresa reivindica el dret a l'accés a la informació pública en el Dia Internacional de la Transparència

Aquest diumenge 28 de setembre es va commemorar el Dia Internacional del Dret a l'Accés a la Informació Pública, una jornada reconeguda per l'ONU que posa en relleu la transparència com a pilar essencial de les democràcies. L'Ajuntament de Manresa s'hi ha volgut sumar, recordant a la ciutadania que qualsevol persona major de 16 anys pot presentar una Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública (SAIP) per obtenir dades, documents o informació sobre l'activitat municipal. El tràmit és gratuït i es pot fer de manera senzilla a través del portal de transparència.
Un dret fonamental i creixent
El consistori subratlla que aquest dret permet demanar qualsevol informació generada, conservada o obtinguda per l'Ajuntament, sempre que no hi hagi limitacions legals que en restringeixin l'accés. Així, qualsevol document o dada pública està a disposició de la ciutadania, que pot fiscalitzar de prop l'ús dels recursos i les polítiques municipals. "Obrir la informació pública és obrir les portes de l'Ajuntament a la ciutadania", ha remarcat la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, qui ha destacat que l'accés a la informació és la base per a una ciutadania activa i crítica.
Creixement exponencial de sol·licituds
En els darrers cinc anys, les peticions d'accés a la informació s'han multiplicat de manera molt notable. L'increment ha estat del 255,5%, amb un salt especialment significatiu a partir del 2023. Aquell any es van registrar 39 sol·licituds, que van augmentar fins a 65 el 2024. Només en el primer semestre del 2025 ja s'ha assolit la mateixa xifra que en tot el 2023. La majoria de peticions es resolen favorablement, amb informació completa o parcial.
Perfils d'interès ciutadà
Les dades mostren que més del 90% de les peticions s'han tramitat per via telemàtica, confirmant l'accessibilitat del sistema. Els àmbits que desperten més interès són els recursos humans i els processos selectius, especialment pel que fa a oposicions i models d'exàmens; l'urbanisme i l'habitatge, amb sol·licituds sobre llicències, obres i dades urbanístiques, i la promoció econòmica, subvencions i contractació pública. També hi ha consultes en àrees com la cultura, el medi ambient o la mobilitat, encara que en menor volum.
Compromís amb la democràcia oberta
Amb motiu de la jornada, l'Ajuntament de Manresa ha reafirmat el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, posant en valor que l'accés a la informació és una eina clau per enfortir la confiança en les institucions i avançar cap a una democràcia més oberta i participativa.