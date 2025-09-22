Detinguts dos homes per estafar amb el mètode «scalping» a caixers automàtics de Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Manresa van detenir el passat 13 de setembre dos homes de 47 i 43 anys com a presumptes autors de dos delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. Les detencions es van produir a Torrefarrera (Segrià) després d'una investigació que relaciona els sospitosos amb dues estafes comeses el mes de juliol a caixers automàtics del passeig Pere III de Manresa.
Estafes a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet
Els dies 8 i 22 de juliol, tres persones haurien utilitzat el mètode scalping, que consisteix a manipular el caixer automàtic perquè la targeta quedi encallada o a canviar l'idioma del dispositiu. Quan la víctima intenta recuperar la targeta o completar l'operació, els autors aparenten ajudar-la i aprofiten un moment de distracció per sostreure-li la targeta o substituir-la per una altra inservible. En pocs minuts, els lladres van extreure fins a 2.000 euros i, en un cas, van fer una compra de 1.075 euros.
Els investigadors van determinar que els sospitosos eren els mateixos en ambdós casos i que acumulaven tres ordres de cerca i detenció per fets similars arreu de l'Estat. Un tercer implicat continua fugit, i no es descarta que el grup estigui relacionat amb més estafes en altres municipis. A més, el passat divendres 12 de setembre dues persones grans van ser víctimes d'estafa i robatori a un caixer de la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Els Mossos investiguen les denúncies per determinar si hi ha connexió amb el mateix grup.
Recomanacions per prevenir estafes
La policia recorda diverses mesures per evitar ser víctima d'aquest tipus d'engany: no anotar el PIN amb la targeta ni a la llibreta, utilitzar caixers interiors quan sigui possible i no permetre que estranys s'acostin massa. Davant qualsevol incidència amb el caixer, s'aconsella recollir la targeta i demanar ajuda al personal de l'entitat bancària. També es recomana no extreure grans quantitats de diners en efectiu o fer-ho acompanyat, portar les bosses creuades al davant i vigilar possibles distraccions provocades per desconeguts. En cas de sospita o urgència, es demana trucar immediatament al 112.
Els detinguts, tots dos amb antecedents, van passar el 17 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.