31 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Cremen dos vehicles en un garatge de Navàs

Un dels cotxes ha quedat totalment afectat i l'altre de manera parcial

  • Els Bombers després de l'actuació per extingir l'incendi -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 10:56

Els Bombers han extingit un incendi en dos vehicles que s'ha produït aquest divendres al matí al garatge d'un edifici del carrer Pau Duarri, 73, conegut com s bloc de la Caixa, de Navàs. En l'actuació, en què també hi ha participat la Policia Local de Navàs, un vehicle s'ha incendiat mentre era als baixos de l'edifici per motius que es desconeixen i les flames han afectat un alre cotxe proper, provocant una densa fumera que ha sortit per la porta que tenia la persiana oberta. L'avís al telèfon d'emergèncuiues s'ha produït poc després de 2/4 de 9 del matí.

Els Bombers han extingit l'incendi amb escuma i han confinat tots els veïns del bloc a casa seva, tot i que els pisos no comuniquen amb els baixos. Un dels vehicles ha quedat totalment afectat i l'altre de manera parcial. Un cop extingides les flames, els bombers han procedit a ventilar el garatge. Cap persona no ha resultat afectada.

Et pot interessar