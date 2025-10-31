Cremen dos vehicles en un garatge de Navàs

Els Bombers han extingit un incendi en dos vehicles que s'ha produït aquest divendres al matí al garatge d'un edifici del carrer Pau Duarri, 73, conegut com s bloc de la Caixa, de Navàs. En l'actuació, en què també hi ha participat la Policia Local de Navàs, un vehicle s'ha incendiat mentre era als baixos de l'edifici per motius que es desconeixen i les flames han afectat un alre cotxe proper, provocant una densa fumera que ha sortit per la porta que tenia la persiana oberta. L'avís al telèfon d'emergèncuiues s'ha produït poc després de 2/4 de 9 del matí.\r\n\r\nEls Bombers han extingit l'incendi amb escuma i han confinat tots els veïns del bloc a casa seva, tot i que els pisos no comuniquen amb els baixos. Un dels vehicles ha quedat totalment afectat i l'altre de manera parcial. Un cop extingides les flames, els bombers han procedit a ventilar el garatge. Cap persona no ha resultat afectada.\r\n