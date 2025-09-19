Ingressa a presó la dona que duia de corcoll mitja Manresa

Agents de la Unitat de Delictes Urbans dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest dijous una dona de 38 anys, amb múltiples detencions policials, sobre qui pesava una ordre d'ingrés a presó que no havia acomplert, segons ha avançat Regió7 i ha confirmat NacióManresa de fonts policials.
La dona, molt coneguda a Manresa per la seva actitut incívica i per acumular, presumptament, petits delictes continuats, havia de presentar-se voluntàriament per ingressar a presó entre aquest dilluns i dimecres, i en no fer-ho, ha estat detinguda i posada a disposició judicial. No ha transcendit per quina causa ha estat condemnada a presó, però la manresana té pendents nombrosos judicis, tots ells per causes menors, que s'han d'anar instrumentant durant els propers mesos.
A banda de furts i petits robatoris, la dona ha estat assenyalada com a presumpta autora del seguit d'incendis en contenidors que va patir Manresa mesos enrere. Abans, havia estat una de les persones que havien causat aldarulls a la plaça Sant Domènec, motiu pel qual el govern de la ciutat va solicitar al jutjat el seu ingrés sanitari forçós per politoxicomania. El jutjat va desestimar la petició. Comerciants i veïns de la zona també havien mostrat la seva preocupació per la seva actitut.
El jutjat refermarà aquest divendres el seu ingrés a presó, però a la dona encara li quedaran tot un seguit de causes que té pendents de judici, que poden sumar-li temps de condemna a la seva actual estada penitenciària.