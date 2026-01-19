El Museu de l'Aigua i el Tèxtil organitza tallers de restauració de mobles i objectes

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa inicia Manresa Restaura, un cicle de tallers pràctics d'iniciació a la restauració de mobles i objectes, pensat per a totes aquelles persones que vulguin aprendre a donar una segona vida a peces antigues o en desús.
El curs, a càrrec de l'Espai Taller - Aula d'Arts Plàstiques, ofereix una aproximació pràctica a diverses tècniques bàsiques de restauració, com el decapat, el tractament anti-corc, el decoupage o l'aplicació de pintures de guix, entre d'altres. Al llarg de les sessions, els participants aprendran pas a pas els processos essencials de restauració i coneixeran les eines i materials més adequats per a cada tipus de projecte.
L'activitat es desenvolupa en un format totalment pràctic i guiat, amb un enfocament que fomenta la creativitat, la reutilització, la sostenibilitat i el valor del treball manual, tot posant en relleu la importància de conservar i reaprofitar els objectes quotidians.
Els tallers s'iniciaran a partir del febrer i s'oferiran en dos torns: els dilluns, de 10 a 12 h, i els divendres, de 17 a 19 h.