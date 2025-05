El projecte bagenc SALSA, premiat com a millor iniciativa dels serveis sanitaris en atenció primària

Aquest dimarts 20 de maig, el projecte SALSA (Salut, Alimentació i Sociabilitat) ha rebut el Premi Josep Davins i Miralles a la millor iniciativa de millora dels serveis sanitaris en atenció primària. Es tracta d'un guardó entregat per la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC).

SALSA, ideat per la Fundació Alícia i dissenyat per la Unitat de Recerca de l'ICS Catalunya Central - IDIAPJGol, és una iniciativa única i pionera a Catalunya que té l'objectiu de demostrar que els àpats compartits no només satisfan la gana, sinó també l'ànim. Per a l'estudi es va fer un assaig clínic aleatoritzat. Els professionals sanitaris i socials del CAP Sant Joan de Vilatorrada i dels Serveis Socials municipals van seleccionar 90 participants d'entre 40 i 90 anys. Els usuaris escollits es van dividir en dos grups: un grup de control i un grup d'intervenció que va assistir durant quatre mesos de 2024 a dinars col·lectius en un restaurant local, dues vegades per setmana, i que va participar en tallers mensuals centrats en hàbits alimentaris saludables i pràctics.

El projecte ha comptat amb el lideratge de la metgessa de família del CAP Sant Joan de Vilatorrada i investigadora de l'ICS a la Catalunya Central Anna Ruiz Comellas, que ha treballat amb un equip multidisciplinari de la Fundació Alícia. Aquest dimarts Ruiz va recollir el guardó, que premia projectes sobre la millora de la qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s'hagin aplicat i dels quals es puguin avaluar els resultats: "Com a metgessa d'atenció primària i investigadora, és un honor que es premiï un estudi sobre prescripció social. Aquest Premi és un motor per continuar treballant en aquest camp, que és essencial per al futur de l'atenció centrada en les persones." Sobre el projecte SALSA, la metgessa explica que "l'impacte en els usuaris va ser espectacular". També destaca que el "treball conjunt amb la Fundació Alícia ens ha enriquit molt, tant des del punt de vista professional com humà". Amb mirada de futur, Ruiz també apunta la voluntat de poder escalar el projecte SALSA a altres territoris: "És una proposta amb impacte real".

Un projecte de prescripció social amb bon sabor i millor companyia

El projecte SALSA aposta per la prescripció social. El projecte combina àpats compartits en restaurants locals amb propostes de cuina saludable, per fomentar tant l'alimentació equilibrada com la creació de xarxes socials. Els menús van ser dissenyats pels experts d'Alícia amb els restauradors, cosa que assegura que són nutritius, bons i sostenibles i que tenen en compte les necessitats específiques de salut dels usuaris.

Resultats i impacte: millora emocional, social i sanitària

Els resultats de l'estudi van ser clars i contundents: les persones que van participar en el projecte SALSA van experimentar una millora significativa del seu benestar general. Mentre que el grup de control no va mostrar canvis rellevants, els participants en el grup d'intervenció van registrar una millora notable en la qualitat de vida, així com una reducció dels símptomes d'ansietat i depressió.

També es va observar un augment del compliment de la dieta mediterrània, gràcies als tallers d'hàbits saludables liderats per Alícia i a l'experiència dels àpats compartits. Des del punt de vista sanitari, es va registrar una disminució del nombre de visites als CAP i a Urgències i de derivacions hospitalàries, indicadors clau que apunten a un impacte positiu en la salut. L'impacte social del projecte també va ser visible: els participants van continuar el contacte més enllà del programa, i van continuar organitzant esmorzars i trobades.

El projecte SALSA el finança el Hub d'Innovació Social i Sanitària (HiSS), ideat per la Fundació Alícia i dissenyat per la Unitat de Recerca de l'ICS Catalunya Central - IDIAPJGol amb el suport de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.