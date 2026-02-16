El Viver reforça el projecte verd de Sant Joan amb espècies autòctones

Sant Joan de Vilatorrada ha inaugurat aquest diumenge 15 de febrer el Viver, un nou projecte impulsat per l'Associació Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada que dona continuïtat al projecte del Bosquet. Una vintena de persones es van reunir a l'espai exterior al costat del Mas Llobet per trasplantar una setantena de plançons a torretes més grans per garantir-ne el creixement. L'objectiu és disposar d'arbres preparats per substituir exemplars morts, omplir escocells buits o ampliar els espais verds del municipi, en una iniciativa que compta amb el suport de la regidoria d'Acció Climàtica i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
Un nou pas en la preservació dels espais verds locals
La inauguració del Viver suposa l'ampliació de les accions ambientals impulsades pel voluntariat local. El projecte s'afegeix al Bosquet amb la voluntat de reforçar la presència d'espècies vegetals al municipi i garantir la disponibilitat d'exemplars per a futures plantacions.
La jornada inaugural va reunir una vintena de participants, entre famílies, infants i persones interessades en la iniciativa. El bon temps, amb un sol agradable, va facilitar les tasques previstes i va permetre desenvolupar l'activitat amb normalitat.
Setanta plançons trasplantats per assegurar el futur creixement
Durant l'activitat es van trasplantar aproximadament setanta plançons a torretes més grans i adequades. Aquest procés és clau per assegurar el correcte desenvolupament dels arbres fins que estiguin preparats per ser trasplantats a l'espai públic.
Aquests arbres es destinaran a substituir exemplars morts, ocupar escocells buits o ampliar els espais verds existents, contribuint així a millorar la qualitat ambiental del municipi.
Reservori d'espècies autòctones per protegir la biodiversitat
El Viver neix amb la voluntat de convertir-se en un reservori d'espècies vegetals, prioritzant les autòctones i, sempre que sigui possible, les escasses. L'objectiu és contribuir a la preservació de la biodiversitat, considerada essencial en la lluita contra l'emergència climàtica.
Entre les espècies previstes hi ha arbres com l'alzina catalana, l'auró blanc, el corneller mascle, el garrofer, el surolí, el til·ler o el freixe de flor. També s'hi inclouran arbustos, herbes i lianes com l'aladern, el garric, l'estepa, l'herba donzella o el lliri groc.
Aquest conjunt d'espècies ha de contribuir a embellir l'entorn i a afavorir la presència d'insectes i pol·linitzadors, afavorint una major riquesa biològica.
Suport institucional i previsió de continuïtat del projecte
El projecte es desenvolupa en un espai cedit per la regidoria d'Acció Climàtica i Medi Ambient. Actualment, s'està pendent de la signatura d'un conveni que ha de garantir la continuïtat del Viver i la preservació de l'espai destinat a aquesta funció.
Accions locals per afrontar l'emergència climàtica
Els impulsors del projecte defensen que iniciatives d'aquest tipus exemplifiquen com accions locals poden contribuir a afrontar un fenomen global. El Viver vol ser una eina per reforçar els espais verds, preservar espècies vegetals i implicar la ciutadania en la cura del medi ambient.