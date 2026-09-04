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Els alumnes del Pla del Puig de Sant Fruitós estrenaran gimnàs i vestidors amb l'inici de curs

Societat

Els nous espais formen part de les obres del nou pavelló poliesportiu municipal, que es preveu completar l'abril de 2027

  • L'Ajuntament de Sant Fruitós ha recepcionat el nou gimnàs i dels nous vestidors del CEIP Pla del Puig -

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Publicat el 04 de setembre de 2026 a les 10:28

Els alumnes del CEIP Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages podran començar el nou curs escolar fent ús del nou gimnàs i dels nous vestidors annexos, després que l'Ajuntament n'hagi fet la recepció. Els espais corresponen a una primera fase de les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu municipal, mentre que la resta de l'equipament es preveu que estigui enllestida l'abril de 2027.

El nou gimnàs ofereix un espai ampli per a la pràctica d'activitats i disposa també d'un escenari equipat amb material audiovisual, que permetrà acollir diferents tipus d'espectacles i activitats. Inicialment, l'alumnat hi accedirà directament des del pati de l'escola.

Un accés cobert quan finalitzin totes les obres

Una vegada s'hagi completat la totalitat de l'actuació, el gimnàs disposarà també d'un accés cobert des d'un dels passadissos del centre educatiu, facilitant la connexió entre les instal·lacions.

La resta del projecte inclou la construcció d'una pista poliesportiva, una zona de grades i uns vestidors esportius, que completaran el nou edifici. La previsió és que aquesta segona fase finalitzi durant l'abril de 2027.

Inauguració oficial el 18 de setembre

La inauguració oficial del nou gimnàs i dels vestidors escolars tindrà lloc el divendres 18 de setembre. Prèviament, s'oferirà un berenar als infants de l'escola i s'organitzaran visites guiades perquè l'alumnat i les seves famílies puguin conèixer les noves instal·lacions.

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