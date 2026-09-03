El carrer Josep Guitart de Manresa quedarà tallat quatre dies per la segona fase d'asfaltatge

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest divendres, 4 de setembre, la segona fase dels treballs d'asfaltatge del carrer Josep Guitart, al barri de la Balconada. Les obres afectaran el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el número 5 del carrer i tindran una durada prevista de quatre dies laborables.
Durant els tres primers dies es farà un tall total del trànsit, mentre que el quart dia hi haurà afectacions puntuals amb motiu dels treballs de pintura. L'estacionament quedarà prohibit en tot l'àmbit de l'obra i també a les zones d'aparcament amb accés des del carrer Josep Guitart. L'accés als guals es permetrà quan l'estat dels treballs ho faci possible i fora de l'horari laboral.
Canvis en la recollida de residus i el bus
Les dues àrees de recollida de residus situades a prop dels blocs 9 i 14 es traslladaran temporalment mentre durin les actuacions.
Els treballs també afectaran el servei de Bus Manresa. Quedaran anul·lades les parades Escola Serra i Hunter, Balconada i Oleguer Miró de les línies L1 Balconada, L7 Festiu i L10 Nocturn. L'Ajuntament recomana consultar els possibles canvis a l'aplicació de Bus Manresa, al web del servei o al telèfon 93 875 71 50.
Aquesta actuació correspon a la segona fase de l'asfaltatge del carrer Josep Guitart i forma part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026.