Educació elimina una línia de segon de Batxillerat al Guillem Catà a una setmana de l'inici de curs

Manresa començarà el curs escolar amb una nova polèmica educativa. L'Assemblea de Centres del Bages denuncia que el Departament d'Educació i Formació Professional ha suprimit una línia de segon de Batxillerat de l'Institut Guillem Catà sense comunicació prèvia, una decisió que el professorat i la direcció del centre haurien conegut aquest mateix dimarts, coincidint amb la reincorporació als seus llocs de treball després de les vacances d'estiu.
El professorat denuncia la manca d'informació
Segons explica l'Assemblea de Centres del Bages, la supressió de la línia arriba quan ja s'havia planificat bona part del curs 2026-2027 i sense que el centre hagués rebut cap avís previ per part de l'administració educativa.
Els docents consideren especialment preocupant la decisió perquè asseguren que altres instituts públics de Manresa superen les ràtios recomanables d'alumnes per aula. Per aquest motiu, reclamen una redistribució de l'alumnat a la ciutat i a la comarca que permeti mantenir la línia de segon de Batxillerat al Guillem Catà.
"Si realment el Departament vol desencallar el conflicte i evitar una vaga com la del 8 de setembre, no sembla que vagi en la direcció correcta", assenyala un portaveu del col·lectiu docent en el comunicat difós aquest dijous.
Canvis d'última hora en l'organització del curs
La supressió de la línia obliga ara el centre a refer part de la planificació feta abans de l'estiu. Segons denuncien els docents, caldrà reorganitzar horaris i reassignar professorat a pocs dies de l'inici de les classes, fet que també comportarà preparar de nou continguts i programacions per a les noves matèries adjudicades.
L'Assemblea de Centres del Bages sosté que aquesta situació agreuja les dificultats derivades de l'avançament del calendari escolar i complica la preparació del nou curs.
Preocupació pel futur del centre
La polèmica arriba després que, al final del curs passat, Educació ja comuniqués la pèrdua d'una línia de primer de Batxillerat a l'institut manresà. El professorat alerta que la nova reducció podria condicionar el futur del centre i afavorir una transformació progressiva cap a un institut centrat principalment en ESO i cicles formatius.
A aquesta preocupació s'hi afegeix la situació de l'ESO. Segons el comunicat, el Departament ha oficialitzat un tercer grup de 3r d'ESO que, segons interpreten els docents, es preveu omplir amb l'anomenada matrícula viva, és a dir, amb alumnat que s'incorpori al llarg del curs.
L'Assemblea també adverteix que el Guillem Catà començarà aquest setembre amb grups de 1r d'ESO d'entre 29 i 30 alumnes per aula, unes ràtios que consideren elevades i que podrien augmentar amb noves incorporacions durant el curs.