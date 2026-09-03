USTEC, CGT i Intersindical desconvoquen la vaga educativa pel Bloc 8 de Manresa

La compra del Bloc 8 de Manresa per part de la Generalitat ha comportat la desconvocatòria de la vaga educativa prevista per al 23 de setembre. USTEC·STEs, CGT i la Intersindical consideren que la mobilització ha assolit el seu objectiu principal, garantir la continuïtat de les famílies que viuen a l'edifici i evitar-ne el desnonament, després d'anys de resistència i de mesos d'organització i mobilització.
La decisió de la Generalitat de comprar l'immoble és valorada pels sindicats com una victòria de les famílies, del moviment pel dret a l'habitatge i del conjunt de la classe treballadora. Segons remarquen, l'operació permet treure l'edifici de les dinàmiques especulatives del mercat i dona resposta a la situació d'incertesa que afectava els seus residents.
Una mobilització que ha unit educació i habitatge
Des de la comunitat educativa es posa especialment en valor la lluita sostinguda de la PAHC Bages, del sindicalisme d'habitatge i de totes les persones que durant anys han defensat el Bloc 8. Els convocants també destaquen la capacitat de construir aliances entre diferents sectors socials.
En aquest sentit, subratllen la feina desenvolupada per Docents pel Dret a l'Habitatge, que durant els darrers dos anys ha teixit una xarxa entre personal educatiu, centres, direccions, famílies, estudiants, entitats veïnals i sindicats. La reivindicació parteix de la idea que el dret a l'habitatge està estretament vinculat al dret a l'educació.
La vaga prevista per al 23 de setembre representava, segons els sindicats, una passa significativa en posar l'eina de la mobilització educativa al servei d'una reivindicació social que afecta directament les condicions de vida de l'alumnat.
Alerta per la situació d'un bloc de Sant Vicenç
Tot i la desconvocatòria, les organitzacions asseguren que la victòria del Bloc 8 no posa punt final a la lluita davant les situacions d'emergència habitacional que afecten alumnes i famílies.
En aquest sentit, alerten especialment de la situació d'un bloc de Sant Vicenç de Castellet on viuen 15 famílies i fins a 30 menors. Els residents han començat a organitzar-se després de la situació generada arran de la compra de l'immoble per part de Voyager Reo SL.
Els sindicats, finalment, mantenen la crida a participar en la vaga educativa del 8 de setembre, convocada després de la negativa del Departament d'Educació a reobrir les negociacions i avançar cap a un pacte de país per afrontar l'emergència educativa. A la Catalunya Central, la convocatòria serà a les 8 del matí davant de l'Institut Cal Gravat de Manresa.