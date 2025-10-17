Els canvis de recorreguts del bus urbà per la transformació del Guimerà arribaran dilluns

A partir del proper dilluns 20 d'octubre, l'Ajuntament de Manresa posarà en marxa un seguit de modificacions en els recorreguts i horaris del bus urbà que afectaran cinc línies: la L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion, LF Festius i LN Nocturn. Els canvis s'emmarquen en el projecte d'urbanització del carrer Guimerà, que es transformarà en un espai lliure de vehicles amb l'objectiu de guanyar espai per a les persones, racionalitzar el trànsit i reforçar el centre de la ciutat com a nucli comercial i de trobada.
Aquesta reordenació comportarà modificacions en diverses parades, canvis de nom, noves ubicacions i millores en la freqüència de pas de determinades línies. L'actuació més visible serà el trasllat de la parada provisional de Guimerà, actualment situada davant de l'estàtua del rei Pere III, que es desplaçarà uns metres més amunt, a la prolongació del mateix carrer, davant del número 60. També es crearà una nova parada al carrer Pompeu Fabra, número 11, i es faran ajustos a les parades del Bruc i la plaça Sant Domènec. A més, s'eliminaran algunes parades provisionals i es recuperarà la parada del Mercat Puigmercadal per a la línia L1 Balconada, que torna al seu recorregut habitual.
Pel que fa al traçat, els busos que circulin per la plaça Espanya ho faran a partir d'ara pel costat dret del passeig Pere III, el que dona al pàrquing Europa. Des d'allà continuaran per la prolongació del carrer Guimerà, seguint després pels carrers Bruc, Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, abans de reprendre la seva ruta habitual per la carretera de Cardona. Aquest nou itinerari busca reduir interferències amb les obres, mantenir la connexió amb el centre i millorar la fluïdesa del servei.
Una altra novetat destacada és la millora de freqüències en algunes línies. La L1 Balconada incorporarà un bus addicional en temporada alta, fet que permetrà reduir el temps de pas dels 15 als 13 minuts i garantir una millor puntualitat i ocupació. La L2 La Parada mantindrà la seva freqüència de 15 minuts en temporada alta, però també afegirà un bus més en temporada baixa, millorant la seva freqüència de 20 a 15 minuts. En aquest cas, la línia canviarà lleugerament el seu recorregut per sortir de l'estació de busos pel carrer Pare Clotet i incorporar-se al Passeig de Pere III per la carretera de Vic, la qual cosa comporta l'eliminació de la parada Estació Bus/Pare Clotet, que queda molt propera a la de l'Estació Bus/FGC.
La L3 Mion mantindrà la seva freqüència habitual de 30 minuts, però augmentarà el servei dels dissabtes, que a partir d'ara serà continu durant tot el dia, eliminant la interrupció que hi havia al migdia. D'altra banda, la línia festiva LF i la nocturna LN també adaptaran els seus recorreguts per incorporar les noves parades de Guimerà (prolongació), Bruc i Pompeu Fabra, i deixar de passar per la parada anterior de Guimerà davant del rei Pere III.
L'Ajuntament també ha anunciat un canvi de denominació en una de les parades. Fins ara, existia una parada anomenada Pompeu Fabra situada a la carretera de Cardona, davant del Casal de La Caixa. Amb la nova organització, aquesta passarà a dir-se Pompeu Fabra-Cardona, mentre que la nova parada del carrer Pompeu Fabra, número 11, heretarà el nom original de Pompeu Fabra. Aquest ajust s'ha fet per evitar confusions entre les dues localitzacions i millorar la claredat de la informació per als usuaris.
Per garantir que els canvis s'apliquin de manera fluida i que la ciutadania disposi de tota la informació necessària, el consistori ha anunciat que els dies 20 i 21 d'octubre hi haurà informadors a diverses parades clau: Guimerà, Carretera de Vic 16, Plaça Sant Domènec, Pompeu Fabra i Pompeu Fabra/Cardona. Aquests informadors ajudaran els viatgers a identificar les noves ubicacions i a resoldre possibles dubtes sobre els nous recorreguts i horaris.
Segons fonts municipals, aquestes modificacions formen part d'una estratègia més àmplia de mobilitat sostenible que busca adaptar el transport públic a la transformació urbana de Manresa. Amb la futura pacificació del carrer Guimerà, l'Ajuntament vol potenciar el centre com a espai per a vianants, reduir el trànsit de vehicles privats i reforçar la connexió entre els diferents barris a través del bus urbà.