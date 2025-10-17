17 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Economia

Manresa debatrà com retenir i atreure talent en una jornada sobre ciència, cultura i creativitat

Una jornada reunirà figures de la ciència i la cultura per reflexionar sobre com fer de la ciutat un entorn atractiu per al talent

  • Mar Reguant Ridó serà una de les ponents -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 12:24

Com pot una ciutat de mida mitjana com Manresa convertir-se en un entorn atractiu per al talent local i de fora? Aquesta és la pregunta central de la jornada Manresa: retenir talent, captar talent, que tindrà lloc el proper 4 de novembre a la capital del Bages. L'acte, organitzat pel col·lectiu 3ct -format per Gest!, UPC Manresa, Eurecat, UManresa i l'Ajuntament-, inclourà ponències i taules rodones amb destacats professionals dels àmbits científic, tecnològic, cultural i artístic.

Debat sobre ciència, tecnologia i talent

La primera taula rodona de la jornada estarà dedicada a analitzar com la ciència i la tecnologia poden contribuir a retenir talent en un context globalitzat. Prèviament, la investigadora bagenca Mar Reguant Ridó, economista especialitzada en energia, canvi climàtic i organització industrial, oferirà la ponència Es pot retenir el talent en un món global?.

Després, Reguant participarà en una taula rodona juntament amb Albert Giralt Cadevall, CEO d'Avinent i membre del consell assessor de la UPC Manresa; Toni Dorado Castaño, investigador i professor de la mateixa universitat, i Aleix Revilla Sala, emprenedor. La sessió estarà moderada per Juanjo Martín, gerent territorial d'Eurecat.

Els participants abordaran qüestions com quins factors determinen que el talent es quedi o marxi, i com la innovació, les infraestructures i la col·laboració entre institucions poden reforçar l'atractiu de Manresa com a ciutat del coneixement.

Cultura, art i creativitat com a motor de talent

La segona part de la jornada posarà el focus en la creativitat i les arts. El músic Natxo Tarrés obrirà el debat amb la ponència La creativitat pot créixer aïllada de l'entorn?, que reflexionarà sobre el vincle entre inspiració i context social.

Tot seguit tindrà lloc la taula Cultura, art i talent a Manresa, amb la participació del mateix Tarrés, la mezzosoprano Mireia Pintó, el director de Manresa Teatre Musical Pablo Testa i la compositora de música tradicional Laia Giralt. La periodista Rosa Clarena Tomasa, responsable de comunicació de Manresana d'Equipaments Escènics, moderarà la sessió.

A més, el programa inclourà una actuació musical a càrrec de Clàudia Darwich Arellano i Uri Vera Freixa, de Manresa Teatre Musical.

Fer de Manresa una ciutat inspiradora

Amb aquesta jornada, els organitzadors volen trobar les claus per millorar l'atractivitat i la retenció del talent a la ciutat, tant en l'àmbit empresarial i tecnològic com en el cultural i creatiu. "Volem entendre què convida el talent a quedar-se, quines infraestructures ho fan possible i com podem fer de Manresa una ciutat inspiradora”, expliquen des de 3ct.

Les inscripcions per participar a la jornada Manresa: retenir talent, captar talent estan obertes fins al 31 d'octubre a través d'aquest enllaç.

Et pot interessar