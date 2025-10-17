Manresa debatrà com retenir i atreure talent en una jornada sobre ciència, cultura i creativitat

Com pot una ciutat de mida mitjana com Manresa convertir-se en un entorn atractiu per al talent local i de fora? Aquesta és la pregunta central de la jornada Manresa: retenir talent, captar talent, que tindrà lloc el proper 4 de novembre a la capital del Bages. L'acte, organitzat pel col·lectiu 3ct -format per Gest!, UPC Manresa, Eurecat, UManresa i l'Ajuntament-, inclourà ponències i taules rodones amb destacats professionals dels àmbits científic, tecnològic, cultural i artístic.
Debat sobre ciència, tecnologia i talent
La primera taula rodona de la jornada estarà dedicada a analitzar com la ciència i la tecnologia poden contribuir a retenir talent en un context globalitzat. Prèviament, la investigadora bagenca Mar Reguant Ridó, economista especialitzada en energia, canvi climàtic i organització industrial, oferirà la ponència Es pot retenir el talent en un món global?.
Després, Reguant participarà en una taula rodona juntament amb Albert Giralt Cadevall, CEO d'Avinent i membre del consell assessor de la UPC Manresa; Toni Dorado Castaño, investigador i professor de la mateixa universitat, i Aleix Revilla Sala, emprenedor. La sessió estarà moderada per Juanjo Martín, gerent territorial d'Eurecat.
Els participants abordaran qüestions com quins factors determinen que el talent es quedi o marxi, i com la innovació, les infraestructures i la col·laboració entre institucions poden reforçar l'atractiu de Manresa com a ciutat del coneixement.
Cultura, art i creativitat com a motor de talent
La segona part de la jornada posarà el focus en la creativitat i les arts. El músic Natxo Tarrés obrirà el debat amb la ponència La creativitat pot créixer aïllada de l'entorn?, que reflexionarà sobre el vincle entre inspiració i context social.
Tot seguit tindrà lloc la taula Cultura, art i talent a Manresa, amb la participació del mateix Tarrés, la mezzosoprano Mireia Pintó, el director de Manresa Teatre Musical Pablo Testa i la compositora de música tradicional Laia Giralt. La periodista Rosa Clarena Tomasa, responsable de comunicació de Manresana d'Equipaments Escènics, moderarà la sessió.
A més, el programa inclourà una actuació musical a càrrec de Clàudia Darwich Arellano i Uri Vera Freixa, de Manresa Teatre Musical.
Fer de Manresa una ciutat inspiradora
Amb aquesta jornada, els organitzadors volen trobar les claus per millorar l'atractivitat i la retenció del talent a la ciutat, tant en l'àmbit empresarial i tecnològic com en el cultural i creatiu. "Volem entendre què convida el talent a quedar-se, quines infraestructures ho fan possible i com podem fer de Manresa una ciutat inspiradora”, expliquen des de 3ct.
Les inscripcions per participar a la jornada Manresa: retenir talent, captar talent estan obertes fins al 31 d'octubre a través d'aquest enllaç.