Entra en Joc tanca el curs consolidant-se com un espai educatiu i comunitari de referència a Manresa

El projecte Entra en Joc, impulsat pel CAE, ha tancat el curs 2025-2026 amb una valoració molt positiva, consolidant-se com un espai de suport educatiu, de lleure i acompanyament per a infants i famílies de Manresa. El programa ha donat servei aquest any a 36 infants i 25 famílies, reforçant les oportunitats educatives, els vincles personals i la cohesió comunitària.
Valoracions que avalen el projecte
Al llarg del curs, els participants han pres part en activitats, tallers i propostes pensades per afavorir el creixement personal, la convivència i la participació. L'objectiu del projecte és oferir un espai educatiu que vagi més enllà del lleure, generant oportunitats d'aprenentatge i fomentant la construcció de comunitat.
Les enquestes de satisfacció reflecteixen una valoració molt positiva del servei. Dels 36 infants participants, 26 han respost el qüestionari, atorgant una puntuació mitjana de 4,3 sobre 5. Entre les activitats més ben valorades hi ha el projecte de creativitat CAEMuseu, les sortides i activitats especials, els tallers de cuina i la relació establerta amb les educadores.
Les famílies també han expressat un alt grau de satisfacció. En aquest cas, 19 de les 25 famílies participants han respost l'avaluació, amb una puntuació mitjana de 4,9 sobre 5. Els aspectes més ben valorats han estat l'acompanyament rebut, la comunicació amb l'equip educatiu i la valoració global del projecte, que han obtingut la màxima puntuació.
Treball en xarxa per reforçar l'acompanyament
Des del CAE destaquen que aquestes dades evidencien que Entra en Joc és molt més que un conjunt d'activitats puntuals. El projecte ofereix un espai de confiança on infants i famílies troben suport, comparteixen experiències i accedeixen a noves oportunitats educatives que contribueixen al seu desenvolupament personal i social.
Una de les claus del programa és el treball en xarxa amb escoles, tutors, Serveis Socials i altres projectes socioeducatius de la ciutat. Aquesta coordinació permet adaptar les actuacions a les necessitats de cada infant i oferir un acompanyament integral.
El CAE assegura que continuarà apostant per iniciatives que situïn les persones al centre i que utilitzin el joc, el lleure i l'acompanyament educatiu com a eines de transformació social i de cohesió comunitària.