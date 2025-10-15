Fer-ho bé val la pena: el Consorci del Bages impulsa una campanya sobre el valor dels residus

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha iniciat una nova campanya de sensibilització ciutadana per explicar la importància de la gestió correcta dels residus i el valor del servei que fan possible centenars de professionals. L'objectiu és conscienciar la ciutadania que "fer-ho bé val diners, però val la pena".
Fer-ho bé val diners, però val la pena
El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització amb el lema En la gestió de residus, fer-ho bé val diners, però val la pena, que es pot veure aquests dies en diversos espais informatius i publicitaris del territori. La iniciativa vol posar en valor l'equip humà i els recursos necessaris que hi ha darrere del servei de recollida i tractament de residus.
Segons recorda el Consorci, la llei estableix que els ajuntaments han de cobrir el cost complet del servei amb la taxa d'escombraries, fet que en alguns casos obliga a revisar-ne l'import. La campanya vol remarcar que, amb menys d'un euro al dia per llar, aquest servei inclou una extensa infraestructura: 180 camions, 550 professionals, el manteniment d'àrees de contenidors, la xarxa de deixalleries fixes i mòbils, el tractament dels residus perquè puguin ser reciclats, la gestió de l'abocador i les activitats d'educació ambiental.
Difusió i abast territorial
La campanya es difon a través dels mitjans de comunicació locals, en espais públics dels municipis consorciats i a les xarxes socials del Consorci. L'organisme, amb seu al Parc ambiental de Bufalvent, presta servei a 35 municipis del Bages i el Moianès, i ha ampliat progressivament les seves instal·lacions per adaptar-se a les noves exigències ambientals i tècniques.
Cada any, el Consorci gestiona unes 80.000 tones de residus, una xifra que reflecteix la magnitud del servei. En la darrera dècada, el percentatge de recollida selectiva ha passat del 38% al 51%, fruit de la millora dels sistemes de recollida i de l'increment de la consciència ambiental.
Més recollida selectiva, més inversió
L'entitat remarca que les normatives i la sensibilitat ciutadana impulsen un augment constant de la separació de residus, però que aquest canvi requereix inversions en infraestructures, maquinària i personal. Per això, el Consorci aposta pels sistemes de recollida d'alt rendiment, com el porta a porta o els contenidors tancats, i per programes d'educació i sensibilització que fomentin bones pràctiques a les llars.
A més, es continua invertint en la modernització de les instal·lacions de tractament, com el dipòsit controlat, la planta de compostatge o la planta de transferència, i en nous projectes com la futura planta de valorització. També es consolida la xarxa de deixalleries fixes i mòbils, que permet donar un servei proper i eficient a la ciutadania.
Un missatge de responsabilitat col·lectiva
Amb aquesta campanya, el Consorci del Bages vol recordar el valor del servei públic de residus i la seva importància per al benestar col·lectiu i la sostenibilitat del territori. Fer-ho bé, afirmen, val diners, però sobretot val la pena per garantir un futur més net, circular i responsable.