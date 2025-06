Finalitzades les obres de la nova rotonda al polígon de Santa Anna

Aquesta setmana han finalitzat les obres de construcció de la nova rotonda a la carretera BV-4511, al polígon industrial de Santa Anna, a l'altura del carrer Sakura de Sant Fruitós de Bages. La nova infraestructura té com a objectiu millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit en un punt per on circulen prop de 1.200 vehicles cada dia, molts d'ells de gran tonatge.

La rotonda, que té un diàmetre de 40 metres, s'ha dissenyat per prioritzar la circulació pels carrils centrals, facilitant també la incorporació dels vehicles provinents del ramal del polígon. Es tracta d'una actuació molt reclamada per les empreses de la zona, que esperen guanyar en mobilitat i seguretat.

L'obra ha tingut un pressupost total de 883.069 euros, finançat a parts iguals per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Generalitat. A més, algunes empreses del carrer Sakura hi han col·laborat de forma voluntària aportant suport econòmic.