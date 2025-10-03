La brigada de barri repara voreres a la Balconada i dona feina a persones majors de 45 anys

La brigada de barri de Manresa treballa des del setembre a la Balconada en la millora de voreres que presentaven deficiències. L'equip, format per set persones majors de 45 anys en situació d'atur, acabarà les actuacions el pròxim 9 d'octubre després de completar diverses reparacions al carrer Josep Guitart.
Actuacions al carrer Josep Guitart
Des de l'entrada al barri el passat 8 de setembre, la brigada ha fet sis petites actuacions i actualment es troba a la meitat de les dues obres més importants del programa. Una es desenvolupa davant del número 16, on s'estan reparant 40 metres quadrats de vorera, i l'altra a l'altura del número 31, amb la renovació de 6 metres quadrats.
Els treballs consisteixen en picar i eliminar els panots malmesos, allisar la base amb formigó i col·locar posteriorment nous panots i la borada.
Visita institucional
Aquesta setmana, el regidor d'Acció Comunitària i Ocupació, Lluís Vidal Sixto, i la regidora de Via Pública, Mariana Romero, han visitat les obres acompanyats del president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada, Juan Carlos Colchero.
Un projecte amb vocació formativa
La brigada actual està formada per un oficial i sis peons, tots ells majors de 45 anys que es trobaven a l'atur i que ara reben formació en un àmbit amb alta demanda de personal. El projecte va començar a l'abril i ja ha intervingut al barri del Xup, amb prop d'un centenar d'actuacions, i al Centre Cívic Selves i Carner, on es van rehabilitar terres i parets de la sala d'actes.
Mirant cap a 2026
De cara als pròxims anys, ProManresa ja treballa en la creació d'una nova brigada de barri que seguirà el mateix model i actuarà en diferents zones de la ciutat. La iniciativa es continuarà coordinant amb les seccions de Via Pública i Equipaments de l'Ajuntament.
Projecte subvencionat
Aquesta acció compta amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dins el programa Treball als barris, que té com a objectiu fomentar la inserció laboral i la millora de l'espai públic.