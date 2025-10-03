Junts acusa ERC del fracàs educatiu a Manresa i reclama un canvi radical en les polítiques

Junts per Manresa ha carregat durament contra el govern d'ERC a l'Ajuntament i a la Generalitat, qualificant d'"emergència social i educativa" la situació de les escoles a la ciutat. Arran de la carta que el govern municipal va dirigir a les conselleres d'Educació i Serveis Socials, la formació denuncia el "fracàs del model de sectorització" impulsat pels republicans i proposa un conjunt de mesures per revertir una situació que consideren "crítica".
Junts acusa ERC de fracàs i manca de lideratge
El grup municipal de Junts per Manresa ha valorat l'anunci recent de l'alcalde Marc Aloy, que ha declarat l'àmbit escolar en situació d'"emergència social", com un acte de "caire comunicatiu que arriba tard i malament". Segons Junts, l'Ajuntament "reconeix ara el que durant anys ha negat": que la meitat dels alumnes d'infantil, primària i secundària de la ciutat es troben en situacions de necessitat socioeconòmica o sociocultural.
Ramon Bacardit, portaveu de la formació, ha assegurat que Manresa viu una emergència sense precedents, fruit de la "manca de lideratge i de la ideologització d'ERC", i que cal un canvi de rumb urgent per evitar que la situació continuï empitjorant.
Crítica a les polítiques del govern Aloy
Segons Junts, el govern d'ERC ha fracassat en els àmbits essencials del benestar, no només en educació, sinó també en seguretat i serveis socials. Denuncien que Manresa és avui "una ciutat sense direcció clara, sense lideratge i amb un govern superat per la realitat". En l'àmbit educatiu, consideren que la zonificació escolar ha provocat desigualtats, frustració en els equips docents i malestar entre les famílies.
El grup recorda que ja al setembre de 2024 havia alertat de la "situació límit" de les escoles i proposava mesures urgents, així com l'adhesió a un manifest promogut per professors. En aquell moment, expliquen, la resposta del govern va ser acusar Junts de "tergiversar la realitat". Ara, diuen, els fets els han donat la raó.
Un model educatiu ideologitzat
Junts denuncia que ERC ha implantat a Manresa i al conjunt de Catalunya un model educatiu "amb una ideologia al darrere" que ha tingut "conseqüències negatives". Entre aquestes, "l'ofec" de les escoles concertades, el tancament d'espais com l'Institut Escola Manresa i la pèrdua de la confiança de moltes famílies, que han acabat marxant a municipis veïns.
També critiquen la manca de recursos per al professorat, que consideren en una situació límit, i la incapacitat del govern local de llegir i entendre la realitat educativa. Per això, reclamen disculpes públiques del regidor d'Ensenyament, Pol Huguet, a qui acusen de menystenir les seves advertències.
Propostes i mesures urgents
Davant d'aquest panorama, Junts proposa diverses mesures amb caràcter immediat:
- Que el govern municipal reconegui el fracàs de la seva política i faci autocrítica.
- Liderar davant la Generalitat l'exigència de recursos per eliminar barracons i dotar de més docents i integradors socials.
- Fer un gir de 180 graus en la política educativa i donar suport incondicional a l'escola concertada.
- Aturar el desmantellament de centres com l'Escola Flama i apostar per models supramunicipals que responguin a les necessitats del territori.
- Constituir un comitè d'emergència amb experts independents per dictaminar sobre la situació i proposar solucions.
- Impulsar un estudi independent que avaluï l'impacte del model de sectorització i les seves conseqüències demogràfiques.
Conclusió
Junts conclou que el govern de Marc Aloy "ha perdut tota credibilitat i legitimitat" per continuar dirigint la ciutat. Consideren que el reconeixement tardà de l'emergència educativa és el reflex d'una manera de governar basada "en el sectarisme i la improvisació".
Segons Bacardit, "han necessitat més de dos anys i mig per reconèixer el que ja denunciàvem des del primer moment". La formació reitera que només un canvi profund de rumb podrà revertir la situació i evitar que la reconstrucció de la ciutat a partir de 2027 sigui encara més difícil.