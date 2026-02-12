La Comunalitat impulsa una jornada per repensar l'organització veïnal a Manresa

La Comunalitat Urbana de Manresa celebrarà aquest divendres 13 de febrer a partir de 2/4 de 7 de la tarda, al Casal de les Escodines, la jornada Organització veïnal i respostes comunitàries, un espai de reflexió i debat obert a entitats, moviments socials i veïnat interessat en el futur dels barris.
L'activitat s'emmarca dins del cicle de jornades Sobiranies, que vol repensar la transició ecosocial a la ciutat en àmbits com la sobirania alimentària, la crisi climàtica o les cures.
Debat sobre el present i el futur dels barris
La jornada parteix de la idea que la desmobilització o l'estancament d'una part del moviment veïnal tradicional no és només una qüestió interna, sinó un efecte estructural de les dinàmiques del capitalisme urbà, les polítiques neoliberals i els processos d'especulació i fragmentació social.
A partir d'aquest marc, es proposa repensar políticament el moviment veïnal i posar en valor la hibridació entre associacions i moviments socials, així com les respostes comunitàries que ja estan emergint en diversos barris de Manresa.
L'acte comptarà amb la intervenció de l'antropòleg urbà José Mansilla, que aportarà una anàlisi sobre la relació entre polítiques urbanes neoliberals i noves formes d'autoorganització, i d'Aran Llivina, membre de l'Associació de Veïns de Vallcarca Som Barri de Barcelona, que explicarà l'experiència d'una assemblea veïnal formalitzada com a associació sense perdre el seu caràcter assembleari.
La sessió es clourà amb un debat obert amb el públic.