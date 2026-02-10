Gaudir del jazz que Amat-Piniella, amb només 18 anys, va fer descobrir als manresans

Aquest dissabte, 14 de febrer, a les 7 de la tarda, l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa oferirà una proposta de música i textos amb el pianista David Martell i els actors Ferran Ribera i Marc Freixa de la Companyia Els Carlins, dirigits per Fina Tapias. L'acte és una recreació de la conferència sobre el jazz que Joaquim Amat-Piniella va pronunciar el 27 d'octubre de 1932 a Manresa.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb idea, selecció de textos i proposta escènica de l'Associació Memòria i Història de Manresa i el suport de la Diputació de Barcelona. L'entrada és lliure i gratuïta fins a completar l'aforament. Aquí es pot consultar més informació sobre l'acte.
Una producció manresana per a un manresà il·lustre
La base de les peces que configuren la part musical del muntatge teatral és el llistat de composicions que l'Amat va donar en l'excepcional conferència de 27 d'octubre de 1932 i que, o bé va interpretar en directe el pianista manresà Ramir Torres o bé van sonar en un gramòfon per a la l'ocasió. Aquest llistat, més altres referències en altres articles apareguts a la premsa manresana del moment han ajudat a bastir l'univers jazzístic que l'Amat volia traslladar a la seva ciutat.
Qui ha estat darrera l'adaptació musical d'aquestes peces esmentades per Amat i qui ha completat el programa musical de l'espectacle ha estat el pianista manresà David Martell. Tot i que algunes de les composicions ja havien estat pensades per a piano, altres s'havien compost per a orquestra. Segons Martell: "aquesta ha estat una dificultat especial perquè algunes de les partitures estan adreçades a grans orquestres. Es tracta de reduir-ho tot al piano, intentant buscant l'essència de la composició orquestral".
Fina Tapias, directora de la Companyia Els Carlins ha estat qui ha trasllat els textos de l'Amat al llenguatge teatral i que ha dirigit la posada en escena en la qual intervenen els dos actors: Ferran Ribera en el paper d'Amat-Piniella i Marc Freixa en el paper polivalent del periodista anònim que escriu la crònica de l'acte de 1932 i de la resta de personatges extrets per Tapias dels textos: "pel fet que siguin articles periodístics els actors no estan fent de narradors, estan interpretar el personatge. Si fem que és un periodista qui parla doncs que tingui una pàtina interpretativa de periodista i que l'actor Ferran Ribera que interpreta l'Amat Piniella, doncs sigui l'Amat de cap a peus. I tot això creant complicitat amb el pianista, és a dir: que no siguin dos mons sinó que sigui un únic món que integri música i text".