La PAHC denuncia un desnonament imminent al Bloc 8 i exigeix a l'Ajuntament que l'expropiï

Aquest dijous, 27 de juny, a les 12 del migdia, està programat el primer desnonament al Bloc 8 de la PAHC Bages, situat al carrer Bambylor de Manresa. La mesura afecta una de les famílies que hi viuen des de fa anys i ha encès les alarmes dins de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC), que fa més d'una dècada que defensa el dret a l'habitatge a la ciutat. El col·lectiu denuncia que es tracta del primer pas d'una ofensiva legal més àmplia que podria acabar amb el desallotjament forçós de les famílies que habiten tant al Bloc 8 com al Bloc 9, dues de les promocions buides que van ser ocupades per la PAHC en els darrers anys.

Amb motiu del desnonament anunciat, la PAHC ha difós un manifest contundent en què acusa les institucions de deixar desprotegida la ciutadania davant els fons d'inversió i els bancs que, segons denuncien, han mantingut durant anys aquests blocs abandonats. "Aquest sistema contra el qual decidim lluitar prioritza el capital per sobre de la vida", afirma el comunicat. "Nosaltres, les que netegem les seves cases, cuidem els seus fills i els seus avis, continuem vivint amb la por de ser expulsades de les nostres pròpies llars".

Dos blocs alliberats per la lluita col·lectiva

Els blocs afectats, coneguts com a Bloc 8 i Bloc 9, van ser alliberats per la PAHC després de més d'una dècada d'abandonament. "Eren monstres de formigó buits, en un barri amb necessitats socials i una ciutat plena d'habitatges desocupats", explica la plataforma. Gràcies a l'acció col·lectiva, els edificis van ser rehabilitats parcialment, se'ls va dotar de subministraments bàsics com aigua i llum, i es van convertir en llar de moltes famílies.

La PAHC remarca que en sis dels nou blocs que ha ocupat al llarg dels anys, s'han aconseguit lloguers socials amb les entitats propietàries. Tanmateix, en el cas dels Blocs 8 i 9, actualment en mans de Promontoria Coliseum (filial del fons voltor estatunidenc Cerberus) i de la Sareb, l'escenari és radicalment diferent. "Aquestes empreses estan optant per una estratègia d'assetjament legal i desnonaments", alerten.

Cerberus i Sareb: dos actors clau en el conflicte

Promontoria Coliseum forma part del fons Cerberus, amb seu als Estats Units, que ha acumulat més de 130.000 habitatges arreu de l'Estat. Segons denuncia la PAHC, malgrat estar obligats per la llei 24/2015 a oferir lloguers socials, aquests fons "prefereixen desnonar famílies i especular amb les ruïnes que ells mateixos han deixat".

En el cas del Bloc 9, el propietari és la Sareb, el conegut banc dolent creat durant la crisi financera per assumir actius tòxics de bancs rescatats amb diners públics. El col·lectiu denuncia que aquest deute -més de 100.000 milions d'euros- "el paguem entre totes, i ara, la Sareb vol expulsar famílies que han rehabilitat amb les seves mans habitatges que ells havien abandonat".

Els membres de la plataforma recorden que el conflicte no és només jurídic sinó també polític i social. "Hem fet la feina que no han volgut fer les institucions: hem ampliat el parc d'habitatge real, hem reallotjat famílies sense alternativa, hem rehabilitat espais en ruïna. Ara és l'Ajuntament qui ha de fer el pas definitiu", assenyalen.

Crida a l'Ajuntament de Manresa: expropiació i parc públic d'habitatge

El manifest de la PAHC és clar: exigeixen a l'Ajuntament de Manresa que expropiï els blocs propietat de Promontoria i de la Sareb i que aquests passin a formar part d'un parc públic d'habitatge. Segons el col·lectiu, la situació de l'habitatge a la ciutat és crítica: molts joves no poden emancipar-se, els lloguers s'han disparat i hi ha centenars de pisos buits.

A més, denuncien els protocols antiocupació del consistori i reclamen un gir en la política d'habitatge: "Cal abandonar les vergonyoses polítiques de desallotjament i avançar cap a una ciutat on la vida valgui més que el mercat. Un parc públic d'habitatge és possible si hi ha voluntat política".

Des de la PAHC consideren que han fet la seva part: "Hem pres la iniciativa i hem ofert solucions reals. Ara li toca a l'Ajuntament actuar, protegir els drets de les famílies i garantir que no hi hagi més desnonaments".

Mobilització aquest dijous al Bloc 8

En previsió del desnonament programat per aquest dijous al migdia, la PAHC ha convocat una mobilització de suport davant del Bloc 8. "La por canvia de bàndol quan ens organitzem. Ens toca defensar la vida, defensar les cases, defensar la dignitat".

A través de la protesta i de la denúncia pública, el col·lectiu espera frenar aquest primer desnonament i obrir un debat més ampli sobre el paper de les institucions davant l'emergència habitacional. "La lluita continua. No perquè sigui fàcil, sinó perquè és justa", conclou el manifest.