La pluja obliga a reprogramar les obres al polígon del Pont Nou II

L'Ajuntament de Manresa ha ajornat els treballs de pavimentació previstos per a aquest dimarts al polígon del Pont Nou II a causa de les condicions meteorològiques adverses i ha fixat un nou calendari d'actuacions que comportarà talls de trànsit en diversos punts de la zona.
Talls totals i parcials al llarg de tres dies
Segons ha informat el consistori, les obres es reprendran dimecres 6 de maig amb actuacions a la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer de Torroella. Durant aquesta jornada es tallarà completament el trànsit en aquest punt, afectant els accessos des de la C-25, el carrer de la Lemmerz, el pont del Camí de Castellfollit i el Camí de Rajadell. Tot i això, els vehicles podran circular fins al moment en què es faci efectiu el tancament de cada accés.
Dijous 7 de maig, els treballs es traslladaran a l'avinguda de l'Esport en sentit sortida de Manresa, entre la rotonda del carrer de Torroella i la de la C-25. En aquest cas, es mantindrà obert un dels dos carrils de circulació, tot i que es preveuen talls puntuals.
Noves restriccions divendres
Finalment, divendres 8 de maig es treballarà a la rotonda del carrer de Torroella amb el Camí de Rajadell i el Camí de Castellfollit, on es tornarà a tallar completament el trànsit. També quedaran afectats els accessos des del pont del Camí de Castellfollit i el Camí de Rajadell, amb restriccions similars a les del dimecres.
Actuacions dins el desenvolupament del polígon
Aquestes obres formen part dels treballs d'urbanització del nou polígon del Pont Nou II. L'Ajuntament demana comprensió als conductors davant les afectacions i recomana planificar els desplaçaments amb antelació mentre durin les intervencions.