Jordi Hereu presidirà els 120 anys de la Cambra de Manresa a la Fàbrica Nova

La Cambra de Comerç de Manresa celebrarà aquest dijous 7 de maig el seu 120è aniversari amb un acte institucional a la Fàbrica Nova, presidit pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i amb la presència de prop de 300 convidats.
Una commemoració en un espai emblemàtic
L'acte tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda en un espai simbòlic per a la ciutat com la Fàbrica Nova, escollit com a homenatge al passat industrial del Bages i també com a referent de futur vinculat a la innovació i el coneixement.
Entre les autoritats assistents hi haurà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet.
La gala estarà conduïda per la periodista Cristina Riba i comptarà amb la participació de l'escriptor manresà Genís Sinca, que farà una glosa dels 120 anys d'història de la Cambra, així com amb intervencions de l'actor Pep Plaza.
Lliurament dels Premis Cambra 2026
Durant l'acte també es lliuraran els Premis Cambra 2026, que reconeixen la trajectòria, la innovació i el compromís amb el territori d'empreses i institucions de la demarcació.
Els guardonats d'enguany són el Forn de Cabrianes, amb el premi Comerç, Turisme i Serveis; ARaymond Tecniacero, amb el premi Indústria; la Fundació Ampans, amb el premi Urbanisme i Territori, i AMT Studio, amb el premi Internacionalització. El premi Especial serà compartit per Assegurances Santasusana i la UPC Manresa.
Reconeixement al teixit econòmic
Els Premis Cambra, que no es lliuraven des del novembre de 2024, tenen com a objectiu posar en valor l'activitat empresarial i institucional que contribueix a la competitivitat del territori.
Aquests guardons reconeixen iniciatives vinculades a la internacionalització, la innovació, el comerç de proximitat, la sostenibilitat i l'ús de noves tecnologies, amb la voluntat d'estimular el teixit empresarial i reforçar l'esperit emprenedor de la comarca.