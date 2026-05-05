Bacardit i Perramon reclamen una reunió urgent amb Aloy pel «clima de tensió política»

Junts per Manresa i Nacionalista han sol·licitat una reunió urgent amb el govern municipal per abordar el que consideren un "increment sostingut de la tensió política i de situacions d'assetjament" a la ciutat. Els dos grups municipals alerten d'un deteriorament progressiu de la convivència democràtica i reclamen una resposta institucional coordinada, clara i immediata per evitar la normalització d'aquestes dinàmiques.
Petició formal al govern municipal
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, i el portaveu Nacionalista, Sergi Perramon, han registrat formalment la petició de reunió amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, així com amb el primer tinent d'alcalde i cap de llista del PSC, Anjo Valentí, i el tercer tinent d'alcalde i líder d'Impulsem, Joan Vila.
La trobada, segons expliquen, hauria de servir per abordar el clima que consideren preocupant i creixent d'"intimidació política i social". Els dos grups afirmen que la situació no respon a fets puntuals, sinó a una acumulació d'incidents que, al seu entendre, dibuixen una tendència preocupant en la vida política i social de la ciutat.
Entre els episodis citats, es fa referència a incidents ocorreguts durant la passada diada de Sant Jordi, però també a altres situacions registrades en els darrers mesos. En aquest sentit, s'esmenten els incidents durant la Fira de l'Aixada, les pintades i accions d'assenyalament davant del domicili de Bacardit, així com l'assalt a la seu de Junts per Manresa el passat 8 de març, coincidint amb la manifestació del Dia Internacional de la Dona.
Un clima que consideren preocupant
Junts i Nacionalista consideren que aquesta successió de fets configura un escenari de tensió creixent que pot afectar la qualitat democràtica i la convivència ciutadana. Els dos grups alerten que la reiteració d'aquest tipus d'incidents pot portar a una normalització de conductes que consideren incompatibles amb el respecte polític i institucional.
Ramon Bacardit ha remarcat que quan els insults, les coaccions, els escarnis o les accions d'assenyalament personal esdevenen habituals, ja no es pot parlar només de discrepància política. Segons ha expressat, "quan aquests fets formen part del paisatge habitual de la ciutat, estem davant d'un deteriorament greu de la convivència democràtica que exigeix una resposta institucional immediata".
En aquesta mateixa línia, els dos grups insisteixen que l'espai públic ha de ser un àmbit de debat i confrontació d'idees, però sempre dins els límits del respecte i la legalitat democràtica. Consideren que traspassar aquests límits pot generar un efecte de deslegitimació de l'activitat política i d'allunyament de la ciutadania.
Advertiments sobre la situació política
Per la seva banda, Sergi Perramon ha expressat la seva preocupació per l'evolució de la situació i ha advertit del risc de consolidar un clima de persecució política contra determinades opcions ideològiques. Segons ha afirmat, Manresa no pot viure instal·lada en dinàmiques que afavoreixin la confrontació permanent ni la intimidació.
Perramon ha defensat que la discrepància política és necessària i legítima en democràcia, però ha remarcat que les pràctiques d'assetjament o d'intent d'expulsió de l'adversari de l'espai públic són inacceptables. També ha advertit que aquestes dinàmiques poden tenir conseqüències greus i duradores sobre la convivència i el funcionament institucional de la ciutat.
Els dos dirigents coincideixen a assenyalar que cal aturar aquesta evolució abans que es consolidi com una situació estructural. En aquest sentit, reclamen una implicació directa del govern municipal per analitzar els fets i establir mecanismes de resposta.
Objectiu de la trobada: diagnosi i mesures
La reunió sol·licitada té com a objectiu principal compartir una diagnosi comuna de la situació i explorar possibles mesures institucionals per revertir la tendència detectada. Junts per Manresa i Nacionalista proposen treballar conjuntament amb el govern per identificar accions concretes que ajudin a reduir la tensió i prevenir nous episodis.
Entre els punts que volen abordar hi ha la necessitat de reforçar els canals de mediació i prevenció, així com la importància de garantir un entorn polític segur per a totes les formacions i representants públics.
Els grups també plantegen la possibilitat d'establir un compromís compartit entre les forces del govern municipal i l'oposició per preservar la convivència i evitar la polarització.
Crida al respecte institucional
Finalment, Junts per Manresa i Nacionalista reiteren que la defensa del pluralisme polític, el respecte mutu i la convivència han de situar-se per sobre de qualsevol diferència ideològica. Consideren que la inacció davant d'aquests episodis pot contribuir a agreujar la divisió social i política a la ciutat.
Els dos grups alerten que "mirar cap a una altra banda" davant aquesta situació no farà més que consolidar una espiral negativa que, segons afirmen, Manresa no es pot permetre. Per aquest motiu, insisteixen en la necessitat d'una resposta institucional immediata i coordinada que permeti recuperar un clima de normalitat democràtica.