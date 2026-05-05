La reforma de la plaça d'Aguilar de Navarcles, destacada en un blog internacional

La recent transformació de la plaça d'Aguilar, al centre històric de Navarcles, ha estat reconeguda amb la seva publicació al prestigiós blog d'arquitectura HIC, una plataforma de referència en la difusió de projectes contemporanis. Aquest fet suposa un aval internacional a la qualitat arquitectònica i urbana d'una intervenció impulsada per l'Ajuntament per revitalitzar el nucli antic.
Un espai renovat pensat per a les persones
El projecte, obra de Vora Arquitectura, ha convertit la plaça en un espai funcional i acollidor que respecta el context històric. L'actuació s'inscriu dins l'estratègia municipal de regeneració urbana, amb la voluntat de recuperar espais públics i fomentar-ne l'ús ciutadà.
La nova configuració aposta per una superfície central contínua de formigó que dialoga amb la façana de Ca l'Aguilar, un edifici patrimonial rehabilitat com a equipament municipal. Dos grans parterres estructuren l'espai, actuen com a protecció davant el trànsit i integren zones d'estada amb bancs i una plataforma amb usos lúdics i escènics.
Sostenibilitat i identitat urbana
La intervenció també incorpora una font i una aposta decidida per la naturalització, amb la plantació d'arbres, vegetació i flors que contribueixen a fer més amable l'espai. A més, el projecte inclou sistemes sostenibles de gestió de l'aigua de pluja, que es recull i s'infiltra al subsòl per afavorir el manteniment de la vegetació.
Els treballs s'han executat amb una especial cura pels materials i els detalls, mantenint la coherència amb els carrers adjacents i reforçant la identitat del conjunt urbà. Des del consistori es valora molt positivament aquest reconeixement internacional, que posa en relleu l'aposta del municipi per una arquitectura de qualitat al servei de la ciutadania.