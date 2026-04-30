Sant Fruitós millora la via pública amb obres a la Rosaleda i un pas elevat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà en els pròxims dos mesos un paquet d'actuacions per millorar la via pública, amb intervencions centrades al barri de la Rosaleda i la construcció d'un nou pas de vianants elevat al carrer Jaume I. Les obres busquen millorar l'accessibilitat, la seguretat i la mobilitat urbana.
Millores al barri de la Rosaleda
Una de les principals actuacions es farà al pas de servei del carrer Galileo amb el carrer del Mig, al barri de la Rosaleda. Els treballs inclouen la pavimentació del vial, la instal·lació de drenatge i l'obra civil necessària per a la futura enllumenació.
Aquesta intervenció dona continuïtat a les millores ja executades en anys anteriors als carrers de Mercè Rodoreda i dels Roures, i permetrà reforçar la connectivitat i la comoditat per als veïns de la zona.
Nou tram de passeig i millora de l'accessibilitat
També al barri de la Rosaleda es pavimentarà un nou tram del passeig lateral de la carretera N-141c, que discorre en paral·lel a la carretera de Vic. L'actuació se centrarà especialment en la millora de l'accessibilitat amb paviment de formigó.
Pas elevat al carrer Jaume I
El paquet d'obres es completarà amb la construcció d'un nou pas de vianants elevat al carrer Jaume I, a l'alçada del carrer Sant Maurici. L'objectiu és reduir la velocitat dels vehicles i reforçar la seguretat dels vianants en aquest punt.
En aquest espai també es retiraran les actuals bandes reductores de velocitat, que es troben deteriorades pel pas del temps.