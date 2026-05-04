Manresa manté obertes les inscripcions per al dinar homenatge a les persones centenàries

L'Ajuntament de Manresa manté obertes les inscripcions per participar en el dinar homenatge a les persones centenàries de la ciutat, que tindrà lloc el proper dissabte 9 de maig a partir de 2/4 d'1 del migdia al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. La trobada reunirà desenes de persones grans, familiars i acompanyants en una jornada pensada per reconèixer la trajectòria vital i l'experiència d'aquest col·lectiu.
L'acte s'emmarca dins del programa municipal de sensibilització i lluita contra l'edatisme, que arrencarà el dia abans, divendres 8 de maig, amb la inauguració de l'espai MicroObert.
Un homenatge institucional i lúdic
El dinar comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, així com amb representants de les persones grans del municipi.
Durant l'acte es farà un reconeixement a les persones centenàries amb el lliurament de rams de flors. Després de l'àpat, la jornada continuarà amb una activitat lúdica, un bingo musical, per fomentar la participació i la convivència entre els assistents.
Com inscriure-s'hi
Les persones interessades a participar en el dinar poden formalitzar la inscripció de diverses maneres: presencialment a l'Oficina d'Atenció a les Persones Grans, situada al Mercat Puigmercadal; enviant un correu electrònic a oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat, o bé trucant al telèfon 608 332 303.
Neix l'espai MicroObert
Com a novetat d'aquest any, el programa incorpora l'espai MicroObert, una iniciativa que vol donar veu a les persones grans perquè puguin compartir experiències i reflexions sobre temes d'interès.
La primera sessió tindrà lloc el divendres 8 de maig a les 11 del matí davant de l'Oficina de les Persones Grans i portarà per títol Salut en l'envelliment. Anirà a càrrec de Cloti Morales Coca, membre del Consell Municipal de les Persones Grans.
L'activitat és gratuïta i oberta a tothom, sense necessitat d'inscripció prèvia, i tindrà continuïtat amb una periodicitat mensual dins del programa municipal dedicat a promoure una mirada més inclusiva i respectuosa cap a l'envelliment.