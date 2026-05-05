Satisfacció continguda entre els usuaris d'R4 de Renfe a Manresa per la represa del servei complet

Els usuaris de l'R4 que aquest dimarts han agafat el tren a Manresa es mostren satisfets per la represa completa del servei. "Fins ara era un caos i només pot anar a millor", explica en Carlos, que trigava fins a dues hores i mitja per anar de Manresa a Barcelona a treballar. Des de l'accident de Gelida, la línia no s'havia restablert del tot i els viatgers havien de combinar autobusos i trens llançadora fins a Terrassa, on feien transbord per continuar el trajecte. "Era horrible, havies de quadrar els horaris del tren amb els del bus i era un malson", explica l'Anna Maria. Tot i això, molts usuaris es mostren prudents: veuen la represa amb recel i es mantenen a l'expectativa. "Tan de bo duri", diu en Francesc.
Fa tres mesos i mig que el servei de l'R4 no funciona amb normalitat, i aquest dimarts ha estat el primer dia que els usuaris han pogut completar tot el trajecte amb horaris habituals. Per l'accident de Gelida, al gener, la línia va operar exclusivament amb autobusos durant quinze dies i, a partir del febrer, amb un sistema combinat de bus i tren llançadora que portava els viatgers fins a Terrassa Nord, on havien de fer transbord per continuar el recorregut.
Una situació que ha suposat "un autèntic trasbals" per als usuaris de l'R4. Per això, aquest dimarts molts han celebrat la recuperació de la normalitat. "És com una festa. Estic molt content", explica a l'ACN en Carlos, que utilitza diàriament el servei per anar a treballar a Barcelona.
L'alleujament també és evident entre el personal de Renfe, que durant aquests mesos han estat la cara visible de la companyia i sovint ha hagut d'afrontar les queixes i el malestar dels viatgers.
Desconfiança entre els usuaris
Tot i la millora, la majoria es mostren prudents i mantenen cert recel envers un servei que consideren "poc fiable". De fet, alguns han arribat aquest dimarts a l'estació amb dubtes sobre el seu funcionament. "Jo no les tenia totes amb mi", admet l'Anna Maria. Tot i això, esperen que la situació es mantingui.