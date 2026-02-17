La Residència Mont Blanc obté la certificació Libera Dignos

La Residència i Centre de Dia Mont Blanc, de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa, ha obtingut la certificació Libera Dignos -1a avaluació, Fase III- del Model de Cura Centrada en la Persona sense Subjeccions (Norma Libera-Care), un reconeixement que avala el seu compromís amb una atenció més humana, digna i respectuosa.
Un model assistencial centrat en la persona
La certificació valida un model de cures que elimina l'ús de subjeccions físiques i químiques i aposta per alternatives basades en la prevenció de riscos, l'adaptació dels entorns i l'acompanyament individualitzat de cada resident.
Aquest enfocament situa la persona al centre de totes les decisions assistencials i promou el respecte als seus drets, voluntats i necessitats, reforçant una atenció personalitzada i de qualitat.
Compromís amb la dignitat i els drets
L'obtenció d'aquest reconeixement consolida una manera de cuidar que, segons el centre, ja forma part del seu ADN. El model de Cura Centrada en la Persona sense Subjeccions posa l'accent en la dignitat, l'autonomia i el benestar de les persones usuàries, avançant cap a pràctiques assistencials més respectuoses i adaptades a cada realitat individual.