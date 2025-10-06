L'Ajuntament de Manresa homenatja Paquita Lledó Torregrosa pel seu centenari

El passat dissabte, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, van visitar Paquita Lledó Torregrosa per felicitar-la en el seu centenari. En nom de l'Ajuntament, li van oferir un ram de flors i un obsequi especial. La celebració va tenir lloc al restaurant Els Noguers, on Paquita va gaudir d'aquest moment tan significatiu envoltada de la seva família.
Paquita Lledó Torregrosa va néixer el 4 d'octubre de 1925 a Sant Joan d'Alacant. És vídua i mare de dos fills i una filla, així com àvia de cinc nets i cinc besnets. La seva trajectòria professional va iniciar-se en dues empreses tèxtils, després de les quals va gestionar una perruqueria. Un cop establerta al carrer de Sant Maurici de Manresa, va obrir una botiga de congelats que, amb el temps, va evolucionar cap a un comerç de llanes, on va treballar fins a la seva jubilació.
Apassionada per la música i les arts escèniques, va participar des de jove en obres de teatre i sarsueles als Carlins. Durant la seva etapa adulta, va mantenir-se molt activa en diverses activitats del Casal de les Escodines, com ara tallers de memòria, gimnàstica, informàtica i manualitats de mitja i ganxet. Avui en dia, gaudeix resolent sopes de lletres, escoltant la ràdio i seguint programes de televisió.