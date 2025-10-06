Acció Sindical Bages denuncia acomiadaments i pressions a treballadores de la Residència Valldaura

Acció Sindical Bages ha denunciat públicament dues greus situacions laborals a la Residència Geriàtrica Valldaura, al carrer del Cós de Manresa. Segons el sindicat, una treballadora ha estat acomiadada mentre era de baixa per accident laboral i una altra pateix pressions i sancions injustes per forçar la seva sortida. L'organització assegura que l'empresa ha amenaçat amb denúncies si el cas es fa públic.
Denúncia d'acomiadament irregular i precarietat laboral
Segons Acció Sindical Bages, una de les treballadores afectades tenia "un contracte temporal en frau de llei", ja que substituïa una companya amb qui treballava alhora. La dona, que, segons Acció Sindical del Bages, hauria patit canvis constants d'horaris, hores extres no remunerades i manca d'equipament adequat, va tenir un accident laboral que li va provocar una baixa mèdica. L'empresa la va acomiadar al·legant la finalització del contracte, mentre encara estava de baixa.
Pressions a una treballadora veterana
El sindicat també denuncia el cas d'una altra empleada amb gairebé vint anys d'antiguitat a la residència, que ha estat sancionada amb una falta considerada molt greu i un mes i mig sense sou. Asseguren que la sanció "és infundada" i que "forma part d'una estratègia per pressionar-la i forçar que deixi la feina". Segons Acció Sindical Bages, aquesta situació s'emmarca en un ambient laboral "insostenible", amb sobrecàrrega de tasques i un clima de pressions constants per part de la direcció.
Condicions que afecten la qualitat del servei
Des del sindicat alerten que aquestes pràctiques no només vulneren els drets de les treballadores, sinó que també comprometen la qualitat de l'atenció que reben les persones usuàries del centre. Acció Sindical Bages fa una crida a la plantilla de la residència i d'altres centres del sector a organitzar-se col·lectivament per defensar els seus drets i aconseguir millores laborals.
Reacció i amenaces
El sindicat afirma que ha intentat negociar amb la direcció de la residència per trobar una solució als dos casos, però assegura que l'empresa "s'ha negat a arribar a cap acord". A més, denuncien que han rebut amenaces de denúncia si fan accions públiques per exposar els fets. "La llibertat d'expressió i l'activitat sindical són drets fonamentals", recorden des d'Acció Sindical Bages, que acusa la direcció d'intentar silenciar les seves reivindicacions.
Amb tot, el sindicat reitera la seva voluntat de continuar denunciant qualsevol vulneració de drets i defensa que "la transparència i el respecte són imprescindibles" en un sector tan sensible com el de l'atenció a les persones grans.