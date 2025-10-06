Memòria.cat publica un document manuscrit sobre els Fets del 6 d'Octubre

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha donat a conèixer un document inèdit i de gran valor històric sobre els Fets del 6 d'Octubre de 1934 i les seves conseqüències a la ciutat. El text és obra de Rafael Corvinos Barraca, qui, entre octubre i desembre de 1936, es convertiria en president del Comitè Revolucionari i Antifeixista de Manresa. Es tracta d'una transcripció manuscrita extensa i detallada que permet entendre amb més profunditat aquell episodi convuls.
Fins ara, només es disposava d'un text breu del mateix Corvinos, publicat parcialment pel diari Regió7 el 12 d'agost de 1985. El nou manuscrit, escrit a mà en diversos fulls, aporta una descripció precisa dels fets i contribueix a enriquir el relat històric d'aquells dies.
Una donació valuosa a l'Arxiu Comarcal del Bages
El manuscrit forma part del conjunt documental que Joan Corominas Puig va lliurar a l'Arxiu Comarcal del Bages a finals del 2024. Corominas, fill de Josep Corominas Soler, havia estat amic proper de Corvinos, amb qui compartia feina a la Casa Jorba i militància a l'Associació de Dependents del Comerç i la Indústria de Manresa (ADCI). Entre els papers conservats hi havia diversos fragments de memòries de Corvinos, entre els quals aquest dedicat al 6 d'Octubre, que el portaria a la presó de Manresa.
El retorn a Manresa i les armes amagades a Castellbell
El document revela amb detall com un grup de voluntaris bagencs es va desplaçar armat a Sabadell per donar suport a la revolta de Barcelona. Després de llargues discussions, el grup va decidir tornar a Manresa. En el camí de retorn, per por de ser interceptats en algun control militar o de la Guàrdia Civil, van optar per amagar les armes en un bosc de Castellbell i el Vilar. Aquell 6 d'octubre, el govern central havia decretat l'Estat de Guerra, i els controls eren constants.
El relat també narra la detenció de Corvinos a la caserna del Carme, juntament amb altres dirigents catalanistes i sindicals de Manresa i la comarca. A la presó compartí cel·la amb l'alcalde Francesc Marcet i diversos regidors municipals.
La figura fosca d'Emeterio Saz
Un dels passatges més colpidors del manuscrit és el retrat del tinent coronel Emeterio Saz Álvarez, cap de la caserna del Carme i posterior conspirador en el cop d'estat del 1936. Segons Corvinos, si Saz hagués estat a Manresa el 18 de juliol del 1936 "no quedaria amb vida cap antifascista significat". La seva trajectòria confirma el relat: Saz havia de ser nomenat governador civil de Barcelona si el cop triomfava, però finalment fou detingut i afusellat.
El suport de Joan Jorba als empresonats
Corvinos també dedica pàgines a destacar la figura de l'empresari Joan Jorba i Rius. Lluny de sancionar els seus treballadors implicats en els Fets, Jorba va oferir suport econòmic i ajuda a les famílies dels represaliats. Un gest que Corvinos qualifica d'exemplar i que va tenir un gran impacte en aquells moments de repressió.
Recuperació de les armes i resistència
Un cop recuperada la llibertat, Corvinos descriu les dificultats que va trobar per localitzar i traslladar de nou a Manresa les armes amagades a Castellbell. Aquest armament, segons explica, acabaria sent utilitzat pels grups d'esquerra i revolucionaris en els primers dies de resistència contra la rebel·lió militar de juliol de 1936.
Rafael Corvinos, figura clau de l'antifeixisme
Nascut a Castelruiz (Sòria) el 1907, Rafael Corvinos Barraca es convertí en un personatge destacat del moviment obrer i antifeixista. Membre de la UGT, fundador de la Unió Socialista de Catalunya, president de l'ADCI, militant del PSUC i primer tinent d'alcalde de Manresa (1936-1937), també encapçalà el Comitè Revolucionari i Antifeixista de la ciutat.
Després de la Guerra Civil, fou detingut en tres camps de concentració franquistes, dels quals aconseguí escapar. El 1943 va ser arrestat a Saragossa i condemnat a mort, però gràcies a nombrosos testimonis que el defensaren per haver protegit persones durant la guerra, la pena li fou commutada a 30 anys de presó. El 1946 va aconseguir la llibertat provisional amb desterrament de Manresa, i no seria fins al 1972 quan se li reconegué la llibertat definitiva. Va morir a Osca el 1985.
Un llegat que perdura
La transcendència de la seva figura es va fer palesa en missatges pintats a les presons franquistes com "Vengaremos la muerte del camarada Corvinos", testimoni del respecte que generava entre els seus companys.
El 2014, el portal Memoria.cat ja havia publicat el sumari judicial i diversos documents relacionats amb la trajectòria de Corvinos. Ara, amb la difusió d'aquest manuscrit, el web amplia encara més la informació disponible sobre un període clau de la història manresana i catalana.
Quatre relats més per entendre el Sis d'Octubre
El text complet de Rafael Corvinos es pot consultar a la secció República de Memoria.cat, on també hi ha altres quatre relats de testimonis dels Fets del Sis d'Octubre: els de l'alcalde Francesc Marcet i Artigas, Pedro Flores Martínez, Vicenç Prat i Brunet i Joaquim Sarret i Arbós. A més, el portal inclou fotografies, documents, diaris de l'època i entrevistes a testimonis que ajuden a entendre millor la magnitud d'aquella jornada que marcà profundament la història política de Manresa.
Amb aquest nou manuscrit, la ciutat recupera un fragment essencial de la seva memòria col·lectiva, i es reforça el paper de la recerca històrica i del testimoni personal en la preservació del passat.