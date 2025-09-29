Les Fabricantes reivindicaran la memòria de les colònies del Cardener a Valls i Palà de Torroella

Aquest cap de setmana tornen Les Fabricantes, unes jornades que volen posar en valor el patrimoni històric, cultural i social de les colònies del riu Cardener. Valls de Torroella i Palà de Torroella seran els escenaris d'una programació variada que uneix tradició, gastronomia, música i memòria col·lectiva.
Fira, tallers i visites teatralitzades
El programa arrenca amb fires d'artesans i productes de proximitat, que convertiran els carrers de les colònies en espais de trobada i intercanvi. Les visites guiades teatralitzades permetran descobrir el passat fabril i la vida quotidiana dels veïns i veïnes que van donar vida a aquests nuclis industrials.
Espais per a la cultura popular
Entre les activitats, hi haurà conta contes, concerts de música tradicional i un concurs d'indumentària d'època, a més de campionats populars de jocs de cartes i espais gastronòmics com el sopar de colònia, la fontada popular o el dinar de cassola i brasa. També es presentarà la Sardana de Les Fabricantes, composta per Àngel Solé i interpretada per la cobla Els Paraires.
Veus i memòria de les colònies
La jornada inclourà un col·loqui amb veïns i veïnes per recuperar vivències personals i reforçar el vincle comunitari. El programa es tancarà amb l'espectacle Goig, una proposta artística que combina art, música i llum per reivindicar la tradició oral i els goigs populars.
Una celebració amb arrel i futur
Les Fabricantes no només ofereixen un cap de setmana d'activitats, sinó que volen consolidar-se com un espai de memòria i de dinamització cultural al voltant del patrimoni industrial i social del Cardener. La cita posa en valor la identitat col·lectiva i reivindica la vigència d'un passat que continua viu en la memòria del territori.