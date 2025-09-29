29 de setembre de 2025

10:30

Plans

Les Fabricantes reivindicaran la memòria de les colònies del Cardener a Valls i Palà de Torroella

El programa combina visites guiades, fira d'artesans, espectacles i espais de memòria veïnal

  • Valls i Palà de Torroella recordaran el seu passat colonial -

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 10:22
Actualitzat el 29 de setembre de 2025 a les 10:24

Aquest cap de setmana tornen Les Fabricantes, unes jornades que volen posar en valor el patrimoni històric, cultural i social de les colònies del riu Cardener. Valls de Torroella i Palà de Torroella seran els escenaris d'una programació variada que uneix tradició, gastronomia, música i memòria col·lectiva.

Fira, tallers i visites teatralitzades

El programa arrenca amb fires d'artesans i productes de proximitat, que convertiran els carrers de les colònies en espais de trobada i intercanvi. Les visites guiades teatralitzades permetran descobrir el passat fabril i la vida quotidiana dels veïns i veïnes que van donar vida a aquests nuclis industrials.

Espais per a la cultura popular

Entre les activitats, hi haurà conta contes, concerts de música tradicional i un concurs d'indumentària d'època, a més de campionats populars de jocs de cartes i espais gastronòmics com el sopar de colònia, la fontada popular o el dinar de cassola i brasa. També es presentarà la Sardana de Les Fabricantes, composta per Àngel Solé i interpretada per la cobla Els Paraires.

Veus i memòria de les colònies

La jornada inclourà un col·loqui amb veïns i veïnes per recuperar vivències personals i reforçar el vincle comunitari. El programa es tancarà amb l'espectacle Goig, una proposta artística que combina art, música i llum per reivindicar la tradició oral i els goigs populars.

Una celebració amb arrel i futur

Les Fabricantes no només ofereixen un cap de setmana d'activitats, sinó que volen consolidar-se com un espai de memòria i de dinamització cultural al voltant del patrimoni industrial i social del Cardener. La cita posa en valor la identitat col·lectiva i reivindica la vigència d'un passat que continua viu en la memòria del territori.

