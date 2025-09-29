29 de setembre de 2025

Maria Picassó presentarà a Manresa el llibre «150 anys en veu de dona»

La il·lustradora manresana i l'escriptor Jordi Novell donaran a conèixer a la Papasseit un volum que recull un segle i mig de música popular a través de les seves protagonistes femenines

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 10:06

La reconeguda il·lustradora internacional Maria Picassó i l'escriptor Jordi Novell presentaran aquest dimecres 1 d'octubre a la llibreria Papasseit de Manresa el llibre 150 anys en veu de dona (Enderrock Llibres). L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i comptarà amb la participació dels dos autors.

Un recorregut per la música popular en clau femenina

El volum proposa un viatge visual i literari per la presència femenina en la música popular dels darrers 150 anys. Inclou més de 200 pàgines amb un centenar d'il·lustracions inèdites de Picassó i textos de Novell que glossen la importància cultural i social de cadascuna de les protagonistes. L'obra posa en relleu la diversitat generacional, estilística, lingüística i territorial de les dones que han deixat empremta en l'àmbit musical i cultural.

Els autors del projecte

Maria Picassó i Piquer (Manresa, 1983) és arquitecta de formació i s'ha especialitzat en il·lustració de premsa i cartelleria. El seu estil geomètric i essencial ha estat reconegut internacionalment, amb presència en publicacions com The Washington Post, Los Angeles Times, Icon (El País) o Ara. Jordi Novell, llicenciat en Economia i vinculat al projecte Enderrock des del 1996, és especialista en música i mitjans de comunicació, autor de diversos llibres i productor executiu de documentals i programes de televisió.

Una cita cultural a Manresa

La presentació de 150 anys en veu de dona tindrà lloc aquest dimecres 1 d'octubre a les 7 de la tarda a la llibreria Papasseit (Carrer Barcelona, 25, Manresa). L'acte és obert al públic i serà una oportunitat per conèixer de primera mà un llibre que combina il·lustració i literatura per recuperar i visibilitzar el paper de les dones en la música popular.

