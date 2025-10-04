El Bages s'omple de visitants en l'inici de Benvinguts a Pagès

El sol i un ambient de temperatura agradable han acompanyat aquest dissabte l'estrena de la desena edició de Benvinguts a Pagès La Festa. La iniciativa, que proposa un cap de setmana de portes obertes per conèixer de primera mà el sector agroalimentari, ha començat amb força al Bages, on l'explotació Masiets i Perich ha rebut nombrosos visitants interessats a descobrir el dia a dia de la pagesia i tastar productes de proximitat.
Un matí intens a Masiets i Perich
Al Bages, l'activitat s'ha concentrat a Masiets i Perich, on la Mònica Soler i el seu germà Gerard han guiat les visites. Els participants han pogut veure com s'alimenten els 180 pollastres criats a l'aire lliure i han conegut de prop els bous, les vaques i les cabres de la finca. "Hi ha públic que repeteix i ens compra producte, i també en coneixem de nou, un fet clau per fidelitzar", explica Soler. Les visites han anat encadenant-se durant tot el matí, confirmant l'interès creixent per conèixer l'origen dels aliments.
Experiències per a tota la família
Benvinguts a Pagès ofereix visites guiades on pagesos i pageses comparteixen experiències i històries personals. Les activitats acaben sovint amb tastos de producte i la possibilitat de comprar directament sense intermediaris. L'objectiu és apropar el camp a la ciutadania, especialment a les famílies i als més petits, que descobreixen amb entusiasme el cicle productiu. "És molt bonic veure com la canalla s'entusiasma", destaquen altres pagesos que hi participen en diferents punts del país.
Reserves i activitats complementàries
El portal Benvinguts a Pagès continua oferint reserves per a les visites de dissabte a la tarda i de diumenge. El preu és de 2,5 euros per als majors de 15 anys, mentre que infants i joves hi participen gratuïtament. A més de les explotacions agroalimentàries, hi prenen part una cinquantena de restaurants de proximitat, petits elaboradors, un centenar d'allotjaments rurals i més de 40 activitats complementàries.
Un projecte amb deu anys de trajectòria
Benvinguts a Pagès va néixer el 2016, coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia. Enguany, amb el desè aniversari, el projecte es consolida en el marc del reconeixement Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Liderat per la Generalitat amb la implicació de Prodeca i l'Agència Catalana de Turisme, i amb la col·laboració d'entitats com la Fundació Alícia i les diputacions, la iniciativa s'ha convertit en un motor per visibilitzar i promocionar el sector agroalimentari del país.