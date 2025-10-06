Monistrol de Montserrat es prepara per al Festival Joan Carles i Amat més ambiciós

Monistrol de Montserrat acollirà, del 11 al 17 d'octubre, la segona edició del Festival Joan Carles i Amat, una cita que ret homenatge al metge i músic monistrolenc que va escriure el primer tractat conegut sobre guitarra. El certamen manté el format de l'any passat, amb sis concerts, activitats formatives i propostes divulgatives, i es consolida com el pas previ a l'expansió del festival a altres municipis de l'entorn de Montserrat prevista per al 2026.
De Monistrol, un món de guitarres al festival consolidat
El Festival Joan Carles i Amat és el resultat d'un recorregut que va començar el 2019 amb l'acte Monistrol, un món de guitarres, un itinerari musical pel nucli històric de la vila. Aquella primera experiència va inspirar un projecte de llarg recorregut que ha anat creixent any rere any: el 2020 es va publicar la Petita història de Joan Carles i Amat, el 2022 es va commemorar el 450è aniversari del músic, i el 2023 es va posar en marxa l'Acadèmia Internacional. El 2024 es va celebrar la primera edició del festival, que aquest any repeteix format amb més projecció i una mirada posada en el futur.
Segons l'organització, aquest 2025 serà "un any de transició" abans de fer el salt comarcal el 2026, quan es preveu ampliar el festival a diversos municipis de la zona de Montserrat.
Sis concerts i estrenes internacionals
El programa del Festival Joan Carles i Amat 2025 inclou sis concerts, un més que en l'edició anterior. El més destacat serà la presentació a Catalunya del disc Chansons & frottole, del llaütista Hopkinson Smith i la soprano Sophie Klussmann, enregistrat a Suïssa el juny de 2024. El concert inaugural tindrà lloc el diumenge 12 d'octubre a l'Església de Sant Pere de Monistrol i comptarà amb la presentació del periodista bagenc Genís Sinca.
Altres propostes destacades inclouen l'actuació d'Àlex Garrobé a l'Escolania de Montserrat amb un concert dedicat a Ferran Sors, alumne històric de l'escola montserratina del segle XVIII, i el concert didàctic que oferiran alumnes de l'Acadèmia. També s'hi afegeixen una actuació de danses renaixentistes i barroques a la plaça del Bo-bo i una sessió especial per a les escoles de Monistrol amb música contemporània i creació visual a càrrec de Jaume Vidal i Anna Llimós.
Activitats paral·leles i formació especialitzada
El festival es completa amb un ampli ventall d'activitats paral·leles. La cantant i investigadora Olga Miracle oferirà una sessió divulgativa sobre els instruments que van precedir la guitarra de Joan Carles i Amat. El guitarrista igualadí David Murgadas presentarà el projecte audiovisual Labyrinth, basat en obres barroques d'Antonio de Santa Cruz, i al Centre Cultural Can Gibert s'exposaran tractats i manuscrits originals del músic, a cura de David Blasco i Enric Ansó.
Pel que fa a la formació, l'Acadèmia Internacional Joan Carles i Amat oferirà cursos magistrals de guitarra clàssica amb Àlex Garrobé i Guillem Pérez-Quer, així com classes d'instruments històrics de corda polsada i cant històric impartides per Hopkinson Smith i Sophie Klussmann. Aquesta última part del programa comptarà amb sessions conjuntes per afavorir la interacció entre instrumentistes i cantants, seguint el model de col·laboració entre disciplines que caracteritza el festival.
Una cita amb projecció internacional
Amb cada edició, el Festival Joan Carles i Amat reforça la posició de Monistrol de Montserrat com a epicentre de la guitarra històrica i de la música antiga. L'organització, impulsada per l'Associació Joan Carles i Amat, treballa per fer d'aquest esdeveniment un referent cultural estable, capaç d'atreure artistes internacionals i d'apropar la figura del músic i humanista monistrolenc a nous públics.
La programació completa, amb informació detallada de cada activitat i els vídeos de presentació del projecte, es pot consultar al web oficial del festival.