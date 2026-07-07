L'Associació de Municipis del Camí Ignasià i els Jesuïtes segellaran una aliança per impulsar la ruta

L'Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) i la Companyia de Jesús signaran aquest dijous, 9 de juliol, un conveni de col·laboració a l'Ajuntament de Saragossa per reforçar la promoció conjunta del Camí Ignasià. L'acte comptarà amb la participació del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i representa un nou pas en la consolidació d'un projecte turístic que uneix cinc comunitats autònomes al llarg d'un recorregut de 650 quilòmetres fins a Manresa.
Un conveni per reforçar la promoció del Camí Ignasià
L'acte de signatura tindrà lloc al migdia a l'Ajuntament de Saragossa i reunirà representants institucionals i de la Companyia de Jesús. A més del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi participaran l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca; el president de l'Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI), Marc Aloy, i el provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, Enric Puiggrós.
L'acord té com a objectiu estrènyer la col·laboració entre les dues entitats i establir una estratègia compartida per impulsar la difusió i la promoció turística del Camí Ignasià, una ruta que des de fa quinze anys promou la Companyia de Jesús i que, des de la constitució de l'AMCI, compta també amb la implicació directa dels municipis que formen part del recorregut.
Un projecte turístic en creixement
L'Associació de Municipis del Camí Ignasià es va constituir el gener de 2025 en un acte celebrat a Montserrat amb la voluntat de coordinar els municipis del traçat i potenciar conjuntament aquesta ruta de pelegrinatge i turisme cultural.
Pocs dies després de la seva creació, el projecte es va presentar a la Fira Internacional de Turisme (FITUR), a Madrid, on es va donar a conèixer la nova pàgina web sota el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos. Des d'aleshores, l'AMCI treballa per consolidar una iniciativa considerada única a l'Estat, basada en la cooperació entre administracions locals, diputacions, governs autonòmics, la Companyia de Jesús i el Ministeri d'Indústria i Turisme.
La signatura del conveni amb els Jesuïtes representa un nou impuls per consolidar aquesta xarxa de col·laboració i reforçar la projecció nacional i internacional del Camí Ignasià.
Una ruta de 650 quilòmetres fins a Manresa
El Camí Ignasià recupera l'itinerari que Ignasi de Loiola va recórrer l'any 1522 des de la seva localitat natal, Loiola (Azpeitia, al País Basc), fins a Manresa, on va romandre onze mesos abans d'emprendre el viatge cap a Terra Santa.
Durant la seva estada a la capital del Bages, Ignasi de Loiola va viure les experiències espirituals que inspirarien la redacció dels Exercicis Espirituals, l'obra fonamental del fundador de la Companyia de Jesús. Per aquest motiu, Manresa és considerada un dels principals punts de referència del recorregut.
Actualment, el Camí Ignasià suma prop de 650 quilòmetres distribuïts en una vintena d'etapes que travessen cinc comunitats autònomes: el País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. Al llarg del trajecte, la ruta combina patrimoni històric, natura, cultura, gastronomia i tradicions locals, configurant una proposta que va més enllà del pelegrinatge religiós i que es presenta com un producte turístic de gran valor per als territoris que en formen part.